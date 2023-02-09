ظهور فتيات بملابس غير محتشمة في المسجد النبوي يفجر غضبًا

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بمقطع فيديو يوثق دخول فتاتين لساحات المسجد النبوي عبر إحدى بواباته بملابس غير محتشمة لا تتناسب مع حُرمة المكان وقدسيته.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الذي صورّه أحد المصلين، دخول الفتاتين بملابس كاجوال إلى ساحات المسجد النبوي في الوقت الذي ارتسمت علامات الانزعاج على وجوه المصلين الذين حاولوا إزاحة نظرهم عنها والانشغال بالصلاة والتسبيح.

فتيات بملابس غير محتشمة في المسجد النبوي

وفي الوقت الذي أثار المشهد صدمة المصلين، توجه أحد رجال الأمن في المسجد النبوي نحو الفتاتين للتحدث معهما فيما بدا بأنه كان يشرح لهما "حرمة" المكان وأن عليهما ارتداء العباءة والحجاب خلال التواجد فيه وهو ما يفسر اسراعهن لإخراج عباءاتهن من حقيبتهن وسارعتا لتغطية شعرهن بشكلٍ فوري.

الحمدلله ان الاسلام يسر وليس عسر، البيان من شؤون المسجد النبوي كان واضح هم غلطانين واعتذروا وكانوا محترمين زي ما نشوف في المقطع، ليست قضية كبرى او امر جلل يدعوا للفتنه والتقاتل ما بين التعليقات المسيئه وربما الله جاء بهم لهذا المكان ليكون بداية هدايتهم والله اعلم pic.twitter.com/bArmOc4C49 — العقيد ابوصفوق (@abusfoooq) February 9, 2023

وقوبل مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير عبر موقع التدوين "تويتر"، بموجة من الانتقادات اللاذعة، حيث تساءل نشطاء عن سماح السلطات السعودية بمثل هذا الأمر وهو ما دفع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لإصدار بيان رسمي بهذا الشأن.

بيان وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بيانًا رسميًا على واقعة دخول امرأتين "غير مسلمتين" بلباس غير مناسب للمسجد النبوي.

وكشفت الرئاسة في بيانها إلى أن "واقعة" دخول الفتاتين للمسجد النبوي كانت "عن طريق الخطأ" وقد تم شرح خصوصية هذا المكان والقوانين المتبعة بشأن خصوصيته وقدسيته وتعريفهن برسالة المسجد النبويّ.

وذكرت الرئاسة بأن الفتاتين أبديتا تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ما وجدنه من حسن التعامل.