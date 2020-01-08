عارضة أزياء تطلق حملة "جريئة" لإنقاذ الحيوانات في أستراليا.. صورة عارية بـ10 دولار!

فاجأت عارضة الأزياء الأسترالية "كيلين وارد" متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقها "حملة" لإغاثة الحيوانات في أستراليا التي تعيش على وقع الحرائق المأساوية منذ سبتمبر الماضي.

ونشرت "كيلين" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" يوم الجمعة الماضي مقطع فيديو طالبت فيه متابعيها بالتبرع لإغاثة أستراليا بـ10 دولار مقابل الحصول مقابل الحصول على صور "خاصة جدًا" شريطة تقديم دليل التبرع.

وبعد أيام من إنطلاق هذه الحملة الإغاثية الجريئة، كشفت "كيلين" بأنها تمكنت من جمع أكثر من مليون دولار من الإعانات لقاء صورها التي ترسلها للمتبرعين!

ويعتمد تقدير وارد على عدد إيصالات التبرعات التي وصلتها والتي تلبي الحد الأدنى الذي اشترطته خلال عرضها وهو 10 دولارات.

​

وأعربت "كيلين" عن سعادتها بهذا الإنجاز وتحقيق هذا الرقم القياسي في أيام قليلة، مؤكدة بأنها تلقت عشرات الآلاف من الطلبات للحصول على صورها العارية.

وقال الفريق الذي يعمل مع "كيلين" في هذه الحملة: "عدد الطلبات كان ساحقًا لدرجة أنه كان يتعين علينا التوقف".

​

وعلى الرغم من أن "كيلين" لن تحصل وارد على تلك الأموال، إلا أنها استفادت من الحملة بطريقة غير مباشرة، إذ تضاعف عدد متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

للمزيد من اختيار المحرر:

لإطفاء النيران المشتعلة منذ أشهر.. مسلمو أستراليا يؤدون صلاة الاستسقاء لنزول الأمطار

حرائق أستراليا تستعر وتقتل نصف مليار حيوان.. و"ناسا" تنشر صورة مُرعبة من الفضاء