عارضة أزياء هندية تحصل على 200 ألف باوند تعويض عن قصة شعر كارثية

نجحت عارضة أزياء هندية في الحصول على تعويض قدره 200 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 268 ألف دولار أمريكي عن قصة شعر كارثية وعلاج شعر في صالون تسببت لها بصدمة نفسية وخسارة وظيفتها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد منحت اللجنة الوطنية لتعويض منازعات المستهلكين التعويض للعارضة التي كانت قد رفعت قضيه على صالون مرموق في فندق موريا ITC، بالعاصمة الهندية، لإلحاقة أضرارًا بشعرها وجعله يتساقط بشكل كبير بالإضافة الى حروق في فروة الرأس.

وبحسب وثائق المحكمة، فقد توجهت عارضة الأزياء الى الصالون في عام 2018، وقدمت لهم تعليمات محددة حول كيفية قص شعرها، لكن النتيجة كانت كارثية، مشيرةً إلى أنها طلبت قصّ أربع بوصات من شعرها، لكنهم أساؤوا فهم طلبها وقصوا شعرها ليصبح طوله 4 بوصات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة كانت تعمل بانتظام في الصالون، لكن مصفف شعرها المعتاد لم يكن يعمل في ذلك اليوم، وكذلك قام موظف آخر باستلامها.

وبعدها توجهت عارضة الأزياء إلى اللجنة الوطنية لمعالجة منازعات المستهلك (NCDRC) التي منحتها 20 مليون روبية كتعويض.

في حكمها، قالت اللجنة أن قصة الشعر الفاشلة حطمت حلم المرأة في أن تصبح عارضة أزياء.

وأشارت إلى أنها تعرضت لانهيار نفسي شديد وصدمة بسبب الإهمال ... في قص شعرها ولم تستطع التركيز على وظيفتها وفقدت وظيفتها في النهاية.

وبعد تقديم شكوى إلى الصالون بشأن قصة الشعر التي قدموها، عُرض عليها علاجًا مجانيًا - لكنه تسبب إلى إلحاق الضرر بشعرها المتبقي.

يمكن للصالون الطعن في قرار الهيئة لكنه لم يصدر أي بيان بعد.

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