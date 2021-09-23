عاري يتجول في شوارع مصر لكسب 25 ألف جنيه

فوجئ أهالي قريبة النعمانة التابعة لمركز منيا القمح بشاب يتجول عاري في شوارعها وبين أزقتها بهدف كسب رهان مالي مع عمه ومقداره 25 ألف جنيه مصري أي ما يعادل 1.591 ألف دولار أمريكي.

وكشف وسائل إعلام محلية في مصر تفاصيل الواقعة الغريبة حين تجول الشاب الذي يعمل في مجال رعي الأغنام بدون أي قطعة ملابس تستر عورته في شوارع قريته وذلك بهدف كسب الرهان.

وخلال تجوله في أنحاء القرية، بدأ الأطفال بالركض خلفه فيما صرخت النساء من هول ما رأين فيما توجه بعض الرجال نحوه وحاولوا ستر عورته لكنه رفض مساعدتهم وأخبرهم بأن عليه كسب الرهان والحصول على المبلغ المالي مقابل خلع ملابسه والسير عاريًا بشوارع قريته في وضح النهار.

وعبر أهالي القرية عن استيائهم من تصرف الشاب وأشاروا إلى أن حالته المادية جيدة ولا يستدعي منه أن يقوم بهذا الفعل الشنيع مقابل الحصول على المال.

وقال أحد سكان القرية لوسائل الإعلام المحلية: "صُدم الجميع برؤيته عاريًا كما ولدته أمه يسير في شوارع القرية، فهربت النساء إلى منازلها وركض الأطفال خلفه ساخرين، إلا أن ما استوقفنا أننا كنا كلما حاولنا ستره بالملابس خلع ما ألبسناه إياه مصرًا على السير عاريًا إلى أن وصل إلى منزل العمدة وعاد إلى منزله، حيث بقي عاريًا ممسكًا بالمال يعد جنيهاته".

توعد بعض أهالي القرية راعي الأغنام بتحرير بلاغ رسمي ضده، إلا أنه فعليًا لم يصل إلى أجهزة الأمن أي بلاغ بشأن هذه الواقعة إلى وقت كتابة هذه السطور.