عامل هندي يلقى حتفه داخل منزل مواطن كويتي.. ومطالبات باعدام القاتل

بدأت السلطات الأمنية في الكويت التحقيق في جريمة قتل عامل توصيل طلبات من جنسية آسيوية داخل منزل مواطن في منطقة أبو فطيرة في محافظة مبارك الكبير.

وبحسب مصادر أمنية فقد وقعت الجريمة يوم أمس الأحد حين عثرت الأجهزة المعنية على جثة مقيم هندي داخل منزل المواطن الكويتي لتبدأ بعدها التحريات حول تفاصيل الجريمة المروعة.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المقيم الهندي يبلغ من العمر 41 عامًا ويعمل في مجال توصيل الطلبات إلى المنازل وقد كانت عليه آثار التعنيف حيث تلقى ضربة قوية على الرأس.

ولم تكشف السلطات الكويتية بعد عن سبب الوفاة ووقتها، فيما أوضح المصدر "أن تحريات رجال المباحث الأولية دلت على أن الشكوك تحوم حول ابن صاحب المنزل وهو من أرباب السوابق ومتوار عن الأنظار".

وذكر المصدر بأن المشتبه به اعتدى بالضرب على العامل الآسيوي الذي رفض مغادرة المنزل، لعدم دفع المشتبه به قيمة ما طلبه.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه جرى تعميم بيانات المشتبه به على جميع النقاط الأمنية "تمهيدا لضبطه والتحقيق معه".

وأثارت جريمة قتل الوافد ضجة كبيرة في الشارع الكويتي، حتى تصدر وسم #مقتل_عامل_توصيل_طلبات قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين بتغريدات تستنكر هذه الجريمة وبأنها لا تمت للشعب الكويتي بصلة.

كما أبدى قسم كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع الضحية الذي تغرب عن بلده وعائلته من أجل توفير عيش كريم لعائلته في بلاده.

كما استنكر عدد من المغردين السبب الكامن وراء إطلاق سراح "صاحب سوابق" وتركه يعيث في الكويت فسادًا وظلمًا حتى ارتكب هذه الجريمة مطالبين باعدامه ليكون عبرة لغيره.

كما نعت شركة "أكس سفن" للهواتف الضحية "جوسي باشا شيخ"، وهي الشركة التي يعمل ضمن كوادرها.