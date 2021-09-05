عباءة ضيقة وبدون حجاب.. مقاهي تستغل النساء وتثير غضبًا في السعودية

تصدر وسم "#مقاهي_تستغل_البنات" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال اليومين الماضيين بتغريدات تطالب بمحاسبة مقاهي وضعت شروطًا "مسيئة" بحق الفتيات السعوديات.

وشارك نشطاء عبر ذات الوسم قصص حية ومواقف حقيقة كانت قد تعرضت لها مجموعة من الفتيات مع إدارة بعض المقاهي حين تواصلن معها بهدف الحصول على وظيفة لديهم.

وبحسب بعض المواقف التي سردتها إحدى الفتيات وجرى تداولها على وسم "#مقاهي_تستغل_البنات"، بدأت الفتاة بالاستفسار عن شاغر "باريستا" لتفاجئ برد الإدارة عليها، والذي تضمن شروطًا مسيئة لها مثل خلع العباءة والحجاب وغطاء الرأس.

في حين كشفت فتاة أخرى تفاصيل الحوار الذي أجرته مع إدارة مقهى آخر الذي وجه لها مجموعة من الأسئلة المريبة مثل: هل أنتِ محجبة أم لا؟ هل أنتِ منفتحة؟ عليك وضع المكياج وارتداء عباءة ضيقة.

وأشار عدد من المغردين الى ظاهرة تعمد المقاهي على توظيف فتيات بمظهر "منفتح" بهدف كسب المزيد من الزبائن على حساب جودة منتجاته، حيث قال أحد المغردين بأن مقهى في الرياض تعمد توظيف فتاة بشعر قصير جاذبة مئات الزبائن بشكل يومي.

كما عرضت فتاة تفاصيل الحوار الذي أجرته مع إدارة إحدى الشركات والتي اشترطت بأن تكون الفتاة غير محجبة لتحصل على وظيفة سكرتيرة أو مندوبة.

وعبر المغردون عن استيائهم من ظاهرة استغلال الشركات والمقاهي حاجة بعض الفتيات في السعودية للحصول على وظيفة لديهم بشرط التخلي عن كل العادات والتقاليد المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وطالب العديد من النشطاء بأن تتمتع الفتيات بحرية اختيار ملابسهن وألا يتم تقييدهن بشروط المقاهي أو الشركات.

واستذكر المغردون تفاصيل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تنص على "أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة السعودية، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا" بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية.

كما تضمنت الرؤية أهدافًا ومبادرات وبرامجَ ومشاريعَ وآليات من شأنها النهوض بالمرأة السعودية، وتمكينها في الحقوق والعمل والمجتمع، من خلال تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها.

وقد وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اثني عشر برنامجًا تنفيذيًّا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الـ96 لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكانت البداية بتدشين برنامج التحول الوطني الذي احتوى على 36 هدفًا استراتيجيًّا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، حيث تم التركيز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي.