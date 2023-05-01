عبادة أتاتورك في روضة أطفال: فيديو يثير الغضب في تركيا

البوابة - بينما تستعد تركيا لانتخاب رئيسها وبرلمانها الجديد في 14 مايو الجاري، أثار مقطع فيديو يوثق سجود مجموعة من الأطفال لصورة وتمثال مصطفى كمال أتاتورك في إحدى المدارس ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين في تركيا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاقٍ واسعٍ في تركيا، الاحتفال الذي أقيم في روضة الشهيد نجم الدين يلماز بمنطقة أدرميت في باليكسير غربي البلاد في 23 أبريل الماضي.

وفي نهاية إحدى الفقرات الراقصة، شوهد مجموعة أطفال متوشحون بعلم الدولة التركية وهم يسجدون أمام صورة وتمثال نصفي لـ "أتاتورك" باعتبار أنه أول رئيس للجمهورية التركية (1923 – 1938)، وقائد الحركة التركية الوطنية، والقائد العام للجيش التركي خلال حرب الاستقلال التركية.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بانقسامٍ شديد، بين من عبر عن تفاعله بشكلٍ إيجابي وبين من رأى بأنه أمر مستهجن ومرفوض لدى الشعب التركي.

غضب بعد مقطع فيديو لأطفال يسجدون أمام صورة أتاتورك