عبد الرحمن العجيمي يتلقى صفعة قوية من بائعة الخضار التي حاول إذلالها..فيديو!

ما تزال قضية عبد الرحمن العجيمي والذي تصدر اسمه الترند عبر تويتر منذ أيام الحدث الأبرز في عالم السوشال ميديا.

عبد الرحمن والذي كان قد صور إمرأة مُحتاجة كانت تبيع الخضراوات والفاكهة لتكسب لقمة العيش وحاول أن يضرها بعملها عن طريق استدعاء الأجهزة الامنية تلقى صفعة قاسية من السيدة بعد أن قررت التنازل عن حقها وعدم تقديم أي شكوى بحقه وقد سامحته على فعلته.

#عبدالرحمن_العجيمي



This is why it is trending pic.twitter.com/iADUL2CzAj — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) May 2, 2021

تبرير الاخ عبدالرحمن pic.twitter.com/0GlRREDBgx — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) May 2, 2021

وصرحت السيدة التي تقيم مع أولادها الـ 9 وتحاول إعالتهم بـ

"إن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز تَواصل مع الأسرة لتوفير ما تحتاجه من طلبات؛ مقدمة له الشكر الجزيل، ومؤكدة أن مثل هذا التواصل مع القادة ليس بمستغرب عليهم".

وتابعت "الشخص الذي قام بتصويري، صورني من الخلف قبل القدوم إليّ؛ وذلك يوم السبت الماضي.. ورغم ما لحقني من إساءة وضرر إلا أنني متنازلة ومسامحة دنيا وآخرة...أنا لست سعودية؛ ولكني أفتخر أنني أعيش في هذا الوطن العظيم، ولديّ معاملة جنسية جارية في الجهات الرسمية؛ فأنا من مواليد السعودية وتحديدًا مدينة الدمام".



ووجّه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة "أم زياد"، التي تَعرّضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة….وأجرى الأمير اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق؛ أسوة بغيرها من بائعي الخضروات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

عبد الرحمن العجيمي وفضيحة

في نفس السياق، تداول رواد السوشال ميديا فيديو لـ عبد الرحمن العجمي وهو يشجع البسطات ويجمع لهم التبرعات خارج البلاد، وهو ما أوقعه في موقف مُحرج ودفع رواد السوشال ميديا لوصفه بـ "المنافق".

#عبدالرحمن_العجيمي. قمه التنافض. الظاهر الرجل. بوجهين بالسعوديه بوجه وخارجها وجه اخر. pic.twitter.com/7uvsAu9b9I — Nawaf36 KUW (@nawaf36) May 4, 2021

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