عجلة عين دبي تقف عن الدوران بشكل مفاجئ.. ما القصة؟

البوابة - كشف الموقع الرسمي لـ"عين دبي – Dubai Eye" عن توقف العجلة الأضخم في العالم عن الدوران بشكلٍ فاجئ عدد كبير من أهالي وزوّار المدينة السياحية الأشهر على مستوى العالم.

وكشف الموقع الرسمي لـ"عين دبي" أن المعلم السياحي سيغلق أبوابه أمام الزوّار خلال الفترة المقبلة، وسيبقى مجسمًا يقدم عروضًا ضوئية ليلًا فحسب.

ولم يتم الإعلان عن التاريخ الذي ستستأنف فيه عجلة "عين دبي" دورانها على ارتفاع 250 مترًا، واكتفى الموقع الرسمي بذكر أن تاريخ إعادة الافتتاح سيتم في حينه"، واعدًا بـ"تقديم عروض جديدة ومميزة للزوّار عند إعادة فتحها".

وتساءل روّاد منصات التواصل الاجتماعي عن السبب وراء توقف عجلة "عين دبي" عن الدوران، ليؤكد الموقع الرسمي أخيرًا أن "العجلة مغلقة" لاستكمال أعمال التحسينات التي بدأت خلال الأشهر الماضية".

ولم يتم الكشف عما إذا كانت المنطقة المحيطة بـ"عين دبي"، بلوواترز، ستكون مغلقة أيضًا، أم أن أعمال الصيانة محصورة فقط على المعلم السياحي المرتفع.

مواصفات عين دبي