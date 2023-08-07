عجلة عين دبي تقف عن الدوران بشكل مفاجئ.. ما القصة؟

البوابة - كشف الموقع الرسمي لـ"عين دبي – Dubai Eye" عن توقف العجلة الأضخم في العالم عن الدوران بشكلٍ فاجئ عدد كبير من أهالي وزوّار المدينة السياحية الأشهر على مستوى العالم.
وكشف الموقع الرسمي لـ"عين دبي" أن المعلم السياحي سيغلق أبوابه أمام الزوّار خلال الفترة المقبلة، وسيبقى مجسمًا يقدم عروضًا ضوئية ليلًا فحسب.
ولم يتم الإعلان عن التاريخ الذي ستستأنف فيه عجلة "عين دبي" دورانها على ارتفاع 250 مترًا، واكتفى الموقع الرسمي بذكر أن تاريخ إعادة الافتتاح سيتم في حينه"، واعدًا بـ"تقديم عروض جديدة ومميزة للزوّار عند إعادة فتحها".
وتساءل روّاد منصات التواصل الاجتماعي عن السبب وراء توقف عجلة "عين دبي" عن الدوران، ليؤكد الموقع الرسمي أخيرًا أن "العجلة مغلقة" لاستكمال أعمال التحسينات التي بدأت خلال الأشهر الماضية".
ولم يتم الكشف عما إذا كانت المنطقة المحيطة بـ"عين دبي"، بلوواترز، ستكون مغلقة أيضًا، أم أن أعمال الصيانة محصورة فقط على المعلم السياحي المرتفع.
مواصفات عين دبي
يبلغ ارتفاعها 250 مترًا.
يبلغ وزنها مع محورها ومغزلها وأجزاء أخرى ما يقرب من 9000 طن في المجموع! لذلك، تزن 25٪ أكثر من برج إيفل!
تم انجاز 60% من الإطار الخارجي خلال عام 2017.
يعادل إجمالي وزن الأقسام الثمانية وزن 16 طائرة ايرباص A380.
يبلغ وزن محور العجلة وحلقة الدوران 1805 طن أي ما يوازي 4 طائرات ايرابص A380
يبلغ طول المحور وحلقة الدوران 40 مترًا ويصل ارتفاعها الى نحو 20 مترًا.
يبلغ طول جميع أسلاك الكابلات الموجودة داخل الكابلات المتحدثة إذا تم ربطها من طرف إلى طرف 2400 كيلومتر، وتساوي المسافة من دبي إلى القاهرة.
يمكن استيعاب 15 حافلة من حافلات لندن داخل كل رجل من أرجل عين دبي.
استخدم 9000 طن من الفولاذ في بناء عين دبي، أي 25٪ من الفولاذ المستخدم في بناء برج إيفل.