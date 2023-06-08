عجل برأسين وأربعة عيون يتحول الى إله في الهند

البوابة - شهدت قرية جلالبور، بولاية أوتار براديش بالهند، نهاية الشهر الماضي، ولادة عجل صغير برأسين، وهو ما دفع السكان المحليين لوصفه بـ"المعجزة الإلهية".

وأظهرت الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي العجل ذو الرأسين وأربعة عيون وأنفين منفصلين، وأذنان فقط وفم مشترك بين الرأسين.

ووفقًا للاعتقاد الهندوسي بأن الأبقار تعتبر مقدسة، فإن هذا العجل بالتحديد يبدو بصحة جيدة على الرغم من التشوهات الخلقية الظاهرة على شكله، وهو ما جعل السكان المحليين يتوافدون من أجل التبرك به (حسب معتقداتهم).

وغالبًا ما يُشار إلى هذه الحالة باسم "تعدد الرؤوس" أو "ثنائي الرأس باراباجوس" وهي ناتجة عن التطور غير الطبيعي للخلايا أثناء تكوين الجنين، عادة ما يكون للحيوانات التي تولد بمثل هذه الحالة عمر قصير، وتعيش فقط بضعة أشهر.ا

ومع ذلك، يبدو هذا العجل بصحة جيدة على الرغم من أنه يبلغ من العمر 11 يومًا فقط، فهو قادر على شرب حليب أمه.