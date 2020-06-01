عجيبة من عجائب الدنيا السبع في خطر.. عواصف رعدية قوية في الهند تلحق أضرارا بـ"تاج محل"

أعلن مسؤول حكومي هندي أن عاصفة رعدية عنيفة اجتاحت أجزاء من شمال الهند أتلفت أجزاء من معلم تاج محل الشهير بما في ذلك البوابة الرئيسية وسكة حديدية.

وقال رئيس هيئة الآثار في الهند أن العاصفة التي أودت بحياة 13 شخصًا في منطقة أغرا في شمال الهند تسببت بإتلاف أجزاء كبيرة من إحدى عجائب العالم المعاصر السبع المغلق منذ منتصف مارس بسبب وباء "كورونا" المُتسجد.

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وقال رئيس هيئة الآثار في الهند، فاسانت كومار سوارنكار في تصريح صحفي أمس الأحد: "إن سورًا منخفضًا كان جزءا من البنية الأساسية للمعلم تضرر، فضلًا عن سور آخر أحدث عهدًا وسقف مستعار في منطقة الانتظار الخاصة بالسياح ودعامة المدخل الرئيسي للموقع".

وفي المقابل، لم يلحق أي ضرر بالبنية الأساسية للضريح الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جهان، تكريمًا لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت العام 1631.

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وأظهرت الصور عمالًا يقيمون سور الضريح الرئيسي بعد أن ضربت العاصفة ليل الجمعة مدينة أغرا في ولاية أوتار براديش الشمالية.

وقال "فاسانت كومار سوارنكار"، عالم الآثار المشرف على المسح الأثري في الهند (ASI) ، إن أحد "درابزين" الحجر الرملي الذي كان جزءًا من الهيكل الأصلي قد تضرر.

وذكر "فاسانت" أن أعمال الإصلاح وإعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بـ 2 مليون روبية، يمكن أن تستغرق ما يصل إلى شهر واحد حيث يجب إحضار الرخام من راجستان.

وقال إن الإصلاحات في موقع اليونسكو للتراث العالمي يمكن أن تستغرق وقتًا أقل إذا كان العمال متاحين بسهولة.