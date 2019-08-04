عراقية مقيمة في عمان تناشد الشعب الأردني لتشيع جثمان والدتها.. فيهب الدرك لمواساتها

ناشدة سيدة عراقية مقيمة في العاصمة الأردنية عمان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأن يخرج رجال في جنازة والدتها التي وافتها المنية بعد معاناتها بمرض السرطان، بسبب عدم وجود أقارب لها في الأردن.

واستجابة لنداء المرأة العراقية، التي لم يكشف الإعلام عن اسمها، شاركت قوات الدرك الأردنية في هذه البادرة الطيبة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن مشاركة قوات الدرك جاءت بإيعاز من قائد الدرك الاردني اللواء الركن حسين حواتمة.

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ولاقت تلك المبادرة ثناءا واستحسنانًا على ما قام به اللواء الحواتمة وقوات الدرك ، حيث اعاد ناشطون تداول خبر مشاركة قوات الدرك على نطاق واسع.

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