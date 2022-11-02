عراقي يوصي تغطية جثمانه بعلم ريال مدريد .. والصليب يثير الجدل

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لوصية رجل عراقي توفاه الله يطلب فيها تغطية جثمانه بعد وفاته بـ"علم نادي ريال مدريد" الإسباني.

وجاء في الوصية التي تناقلها النشطاء رجلًا يدعى "قاسم" طلب من عائلته بأن يقوموا بتغطية جثمانه بعلم النادي الملكي بعد وفاته خاصة وأنه يعاني من مرضٍ عضال.

وصية قاسم (المصدر: تويتر)

كما طلب الرجل في وصيته بأن يتم من منح راتبه التقاعدي لشقيقته "أم علي" وأوصى كل من يرى وصيته بعدم التقصير معها خاصة وأنه ليس له أبناء.

وعلى ما يبدو أن عائلة وأقرباء الراحل قاسم قد نفذوا وصيته، إذ انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة لجثمانه المسجى المغطى بعلم ريال مدريد داخل أحد المساجد في العراق قبيل إقامة صلاة الجنازة عليه فيما ظهر أحدهم يبكي بالقرب منه.

المصدر: تويتر

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين على منصات التواصل الاجتماعي حول وصية "قاسم" وصورة جثمانه المغطى بالعلم بين مؤيدٍ ومستنكرٍ وساخرٍ.

وتساءل عدد من المغردين عن الحكم الشرعي حول وجود "صليب التاج الملكي" ضمن شعار النادي الملكي الموجود على العلم وما إذا كانت عائلة الراحل قاسم قد أدركت هذا الأمر أم تعمدت تجاهله في سبيل تنفيذ وصيته والالتزام بها.

في المقابل، أبدى كثيرون إعجابهم بحرص الراحل قاسم على تأمين شقيقته من الناحية المادية وذلك حين أوصى بتخصيص راتبه التقاعدي لها.

من تعليقات المغردين على منصات التواصل الاجتماعي

شعار ريال مدريد

يتألف شعار نادي ريال مدريد الإسباني من عدة أقسام وهي: