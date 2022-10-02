عرض دانكن يثير زوبعة في السعودية .. أحدهم اشترى 200 كوب قهوة

طرحت ‏سلسلة محلات قهوة دانكن دوناتس في المملكة العربية السعودية عرضًا مجزيًا بمناسبة اليوم العالمي للقهوة الذي احتفل به العالم يوم الجمعة الماضي، 30 سبتمبر 2022.

ونشرت صفحة دانكن السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا ترويجًا تضمن "شراء قهوة سوداء بالحجم الصغير مقابل ريال واحد فقط" وهو ما دفع الآلاف من عشاق القهوة للتوجه نحو أقرب فرع دانكن لشراء مشروبهم المفضل بالسعر الجديد.

ولم تتوقع سلسلة دانكن السعودية أن عرض القهوة السوداء مقابل ريال واحد سيحظى بهجوم كاسح من قبل عشاق القهوة السوداء في السعودية الذين جاءوا من كلَّ حَدْبٍ وصوب من أجل الاستمتاع بالعرض الذي استمر حتى نهاية يوم أمس السبت.

وعبر وسم "#عرض_دانكن"، الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية، شارك العديد من المغردين تجربتهم مع عرض دانكن الجديد حيث اشترى البعض عشرات الأكواب من القهوة السوداء.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها عبر وسم عرض دانكن قيام أحدهم بتعبئة قارورة مياه سعة 17 لتر بالقهوة السوداء فيما اشترى أحدهم 200 كوب من القهوة السوداء دفعة واحدة.

وكشف أحد مقاطع الفيديو تدافع العشرات عبر بوابة إحدى أفرع دانكن بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة.

بسبب عرض قهوة دانكن ، الكوب بريال :

تجمهر كبير وتدافع على متاجر دانكن .. وشخص اخر قام بشراء ٢٠٠ كوب في لحظة العرض pic.twitter.com/QYiIjea6b9 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 1, 2022

عام القهوة السعودية

أطلقت وزارة الثقافة في ديسمبر الماضي مبادرة بتسمية عام 2022 بـ "عام القهوة السعودية" فيما أصدرت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية تعميمًا يوصي باستخدام "القهوة السعودية" في مطاعم ومقاهي ومحلات ومحامص السعودية بدلًا من "القهوة العربية".

وذكر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أن الهدف من تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية" هو للاحتفاء بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية السعودية وثقافتها، وذلك عبر مبادرات وأنشطة وفعاليات تُقام على مدار العام.

وأوضح فرحان أن مبادرة "عام القهوة السعودية"، ستكون مظلة جامعة لكل مظاهر الاحتفاء بهذا المُكوّن الرئيسي في الثقافة السعودية، مشيرًا إلى أن الاعتزاز بالهوية الوطنية وبما يرتبط بها من عناصر ثقافية، يعد من الواجبات الأساسية التي تعمل على تنفيذها وزارة الثقافة.

وخلال "عام القهوة السعودية"، ستعمل وزارة الثقافة على جعل المبادرة منصة لإطلاق الأنشطة والحملات والأفكار الداعمة، وعامل تحفيز للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمقاهي المحلية والعالمية على المشاركة فيها عبر أفكار مبتكرة تضمن حضور القهوة بالسعودية في قوائمها ومنتجاتها، إلى جانب تنظيم مسابقات وفعاليات لأفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار في السعودية عبد الرحمن الحسين أن الهدف من تعميم اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية" هو تعزيز هوية وثقافة المملكة العربية السعودية وتمييز نكهة وطرق تحضير القهوة السعودية عن القهوة الإقليمية الأخرى.

دانكن دونتس

دانكن دونتس سلسلة محلات قهوة عالمية، بدأت منذ 1950 في كوينسي بالولايات المتحدة الأمريكية ولديها الآن ما يقرب من 12900 فرعًا تابعًا في 42 دولة حول العالم منها المملكة العربية السعودية.