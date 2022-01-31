القهوة السعودية بدلًا من العربية .. و 365 يومًا للاحتفال بها

أصدرت جهات رسمية سعودية تعميمًا يوصي باستخدام "القهوة السعودية" في مطاعم ومقاهي ومحلات ومحامص السعودية بدلًا من "القهوة العربية" تزامنًا مع مبادرة وزارة الثقافة بتسمية عام 2022 بـ "عام القهوة السعودية".
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار في السعودية عبد الرحمن الحسين أن الهدف من تعميم اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية" هو تعزيز هوية وثقافة المملكة العربية السعودية وتمييز نكهة وطرق تحضير القهوة السعودية عن القهوة الإقليمية الأخرى.
وكانت وزارة الثقافة السعودية أعلنت العام الماضي إطلاق مبادرة وتسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع التعميم الجديد، حيث نشط وسم "#القهوة_السعودية" عبر موقع التدوين "تويتر" بتغريدات تشيد بالقرار الأخير باعتبارها عنصرًا ثقافيًا مرتبطًا بهوية السعودية.
وقال فهد الحارثي صاحب محمصة دلال القهوة السعودية لوسائل إعلام محلية: "لقد أصبحت القهوة هوية يشعر بها السعوديون بالفخر”.
وشرح الحارثي الفرق بين القهوة السعودية والقهوة العربية حيث قال: "الفرق بينهما هو أن القهوة في السعودية أخف قليلًا في شكلها وهذا يتعلق بطريقة تحضيرها،ع فلى سبيل المثال، تميل القهوة في السعودية إلى التحميص بدرجة أخف قليلًا، مما يعني تقليديًا أنها تحتوي على قدر كبير من الكافيين، وهذا هو السبب في تقديمها في أكواب أصغر”.
وتابع: "إذا قارنت القهوة في السعودية بالقهوة التي تقدم عادةً في الإمارات العربية المتحدة، فهي أخف قليلًا، إذ يستغرق صنع القهوة في السعودية 10 دقائق على الأقل، حيث تقوم بغلي الماء والقهوة المطحونة".
القهوة السعودية
وترتبط القهوة في السعودية بشكل كبير بكرم الضيافة والكرم، مما يوفر ارتباطًا وثيقًا بعادات وتقاليد البلاد.
وقال صاحب شركة الأجاويد للقهوة العربية هيثم العوفي: "قرار تغيير اسم البن العربي إلى البن السعودي هو قرار عادل للقهوة السعودية التي تختلف عن نوع القهوة في العديد من الدول العربية الأخرى، وخاصة في سوريا والأردن ولبنان".
وأشار العوفي إلى إن القهوة في السعودية اكتسبت شعبية واهتمامًا ليس فقط بين المواطنين ولكن أيضًا بين الزوار الأجانب والمغتربين.
وأوضح العوفي أن "مسؤولية القهوة في السعودية تضاعفت بعد قرار تغيير الاسم، لأن ذلك سيجعل اسم القهوة في السعودية شعارًا وهوية تخدم جميع الأطياف، وتخلق جوًا تنافسيًا وواسعًا".
وأضاف أن القرار سيخلق في المستقبل فخرًا بالهوية الثقافية ويزيد الطلب ووجود محمصات البن السعودي في السوق.
عام القهوة السعودية
أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، في ديسمبر الماضي، تسمية عام 2022 "عام القهوة السعودية"، للاحتفاء بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية السعودية وثقافتها، وذلك عبر مبادرات وأنشطة وفعاليات تُقام على مدار العام.
وأوضح فرحان أن مبادرة "عام القهوة السعودية"، ستكون مظلة جامعة لكل مظاهر الاحتفاء بهذا المُكوّن الرئيسي في الثقافة السعودية، مشيرًا إلى أن الاعتزاز بالهوية الوطنية وبما يرتبط بها من عناصر ثقافية، يعد من الواجبات الأساسية التي تعمل على تنفيذها وزارة الثقافة.
وخلال "عام القهوة السعودية"، ستعمل وزارة الثقافة على جعل المبادرة منصة لإطلاق الأنشطة والحملات والأفكار الداعمة، وعامل تحفيز للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمقاهي المحلية والعالمية على المشاركة فيها عبر أفكار مبتكرة تضمن حضور القهوة بالسعودية في قوائمها ومنتجاتها، إلى جانب تنظيم مسابقات وفعاليات لأفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية.
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