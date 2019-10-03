عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانية بالشارع.. والشرطة الأمريكية تتدخل

لم يتبادر الى ذهن السائقين على أحد طرق ضاحية "ديترويت" بولاية ميشيغان الأمريكية بأنهم سيكونون على موعد مع فيلم إباحي يعرض على لوحة إعلانات إلكترونية.

وتجري شرطة أوبورن هيلز بولاية ميشيغان الأمريكية تحقيقًا رسميًا بعد عرض لقطات إباحية لحوالي نصف ساعة مساء السبت الماضي، على لوحة إعلانات بطول الطريق السريع 75 الرابط بين الولايات بالقرب من طريق ميشيغان السريع رقم 59.

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وأشارت الشرطة الى أنها تلقت عدة إتصالات على رقم 911 بعد مشاهدة الفيديو الفاضح جنسيا لتقوم فورًا بالاتصال بالشركة التي تمتلك لوحة الإعلانات لإزالة الصور.

وتحقق الشرطة في الكيفية التي آلت بها الصور للظهور على لوحة الإعلانات، بما في ذلك ما إذا كان شخص ما اخترق نظام اللافتات الإلكتروني.

وقال شاهد العيان "تشاك مكماهون": "لقد كان غريباً للغاية". "اعتقدت أنه ربما كان لوحة إعلانية لنادي التعري أو شيء ما".

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