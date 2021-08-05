بعد اقتحام حبيبته السابقة الزفاف.. عروس توافق أن تكون ضرة في ليلة زفافها

شهدت جزيرة لومبوك الإندونيسية حفل زفاف "غريب" حين وافقت العروس على أن يتزوج خطيبها من حبيبته السابقة.

وبحسب وسائل إعلام محلية في إندونيسيا، فقد صُدمت "نور خوسنول كتيما" (20 عامًا) بحضور "يونيتا روري" (21 عامًا) حفل زفافها والتعريف بنفسها على أنها حبيبة خطيبها السابقة.

وقالت العروس نور لموقع هاريان مترو بأن "يونيتا روري" علمت بزفاف حبيبها السابق "كوريك أكبر" (20 عامًا) بعد أن رصدت تهنئة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "علمت صديقة زوجي السابقة بخططنا للزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان العديد من الأصدقاء يهنئوننا. ولهذا السبب، طلبت أن تكون زوجته أيضًا".

لكن المفاجأة كانت حين حضرت "يونيتا روري" حفل الزفاف وطلبت الزواج من حبيبها السابق لتفاجئ الجميع بطلبها الغريب.

وقال العريس "كوريك" إنه صُدم بوصول صديقته السابقة التي تواعدت في عام 2016: "لم أكن أتوقع ذلك وقد صُدمت. لكن عند المناقشة مع العائلة، اتخذت قرارًا بالزواج من الفتاتين، كان المهر لكليهما هو نفسه، وهو 1.75 مليون روبية (8980 روبية)".

لكنه أضاف أنه يشعر بأنه مثقل بقرار الزواج من المرأتين حيث أنه عاطل عن العمل الآن ويعتمد عليهما الآن.

في وقت سابق من هذا العام، طلبت عروس أندونيسية الإذن من زوجها لعناق صديقها السابق في حفل زفافهما.

والمثير للدهشة أن الزوج أعطى موافقته بابتسامة وشاهدهما يعانقان بعضهما البعض، ثم التفت الصديق السابق إلى العريس ليصافحه أيضًا.

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