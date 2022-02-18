عروس الإسماعيلية .. ضرب وإهانة من عريسها بالشارع عام في مصر

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة تعرض عروس للضرب والتعنيف من قبل زوجه أمام صالون التجميل في أحد شوارع مدينة الإسماعيلية بمصر في حادثة عرفت إعلاميًا بـ عروس الإسماعيلية.

وبحسب شهود عيان، فقد بدأ الخلاف بين العروسين بمشادة كلامية قبل أن تتطور لاشتباك بالأيادي ثم تبادل الضرب دون معرفتهم للسبب.

وفي الوقت الذي حاول فيه عدد من المتجمهرين في مكان المشاجرة إبعاد العريس الغاضب عن زوجته لكن دون فائدة وهو ما تسبب في إصابة العروس بجروح طفيفة وسقوطها على الأرض.

كما تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تلطخ فستان العروس بالدماء بعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل" قبل أن تصل قوة أمنية للسيطرة على الموقف.

وتبين لاحقًا أن العروس تعرفت على زوجها منذ 13 عامًا حين بدءا قصة حب عنيفة وهما أبناء عم وحدث سوء تفاهم خلال حفل الزفاف أدى لنشوب المشاجرة.

من جهته قال والد العريس أن العروس ابنة شقيقه وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتم إزالته والصلح بين العروسين، مضيفًا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسيسافران صباح اليوم الجمعة لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.

كما نشرت وسائل إعلام محلية في مصر مقطع فيديو مصور، يرصد جزءا من حفل زفاف العروسين حيث رقصت العروس وزوجها على الأغاني وكأن شيئا لم يكن.

وبعد ساعات، تناقلت الصفحات الإخبارية صورًا من تصالح عروس الإسماعيلية والعودة لمنزل الزوجية.