وفاة رجل سعودي في أمريكا بسبب هجوم كلبين عليه .. وشقيقه يطالب السفارة بالتدخل

لقي المواطن السعودي سعد العنزي حتفه متأثرًا بإصابته بعد تعرضه لهجوم شرس من قبل كلبين من فصيلة الراعي الألمانية خلال تواجده أمام منزله في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية تفاصيل الحادث المروع من شقيق الضحية سعود العنزي الذي قال بأن شقيقه يبلغ من العمر 57 عامًا ومقيم في أمريكا وتحديدًا في مقاطعة دونا آنا بولاية نيومكسيكو الأمريكية وهو أب لولدين وبنت.

وقال سعود العنزي بأن شقيقه كان يقف أمام منزله حين هاجمه الكلبان المدربان المملوكان لجارته الأمريكية، ومزقاه من ناحية الفخذ حتى نزف بشدة.

وذكر أحد ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان الحادث إن العنزي أُصيب "بعدة جروح عميقة في ساقيه"، وإن ملابسه كانت ملطخة بالدماء.

من جهتها قالت جارة الراحل سعد وتدعى "صوفي كلارك" بأنها سمعت كلابًا تنبح، وقالت إنها وزوجها شاهدا العنزي على الأرض أمام منزله يتعرّض لهجومٍ من قِبل اثنين من كلاب حراسة من نوع الراعي الألماني.

وقالت بأن أحد الجيران ذهب لمساعدة العنزي، الذي بدا أنه كان يحارب هجوم كلب، وتراجع إلى منزله وصرخ طلبًا للمساعدة.

وذكر التقرير أنه عند وصول المسعفين إلى مكان الحادث أجروا على الفور إنعاشًا للقلب والرئة للعنزي، ثم نُقل إلى مركز ماونتن فيو الإقليمي الطبي لكنه توفي نتيجة فقدانه كمية كبيرة من الدم جرّاء الهجوم.

أما صاحبة الكلاب، وتدعى "ماريا كيلي" قالت بأنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب ما حدث، وبأنها كانت وقت وقوع الهجوم خارج المنزل.

ووصفت الجارة ماريا الراحل سعد بأنه رجل حسن الأخلاق، ولم تتوقع حدوث ذلك؛ لأن كلبيها كانا داخل جدران المنزل ومقيدين.

كلاب الراعي الألماني

يُذكر أن هذه السلالة من الكلاب "الراعي الألماني" هي سلالة تأخذ اسمها من بلدها الأصلي "ألمانيا" وعضتها قوية تبلغ قوتها 107.95 كيلو جرام (238 باوند، وفقاً لقناة ناشيونال جيوغرافيك).