عروس تُقدم الهدية الأغرب لضيوف حفل زفافها.. ما رأيك بالفكرة؟

قررت عروس ماليزية أن تهدي ضيوفها خلال حفل زفافها المُقرر في 28 سبتمبر الجاري "أكياس المكرونة سريعة التحضير".

ولم تجد العروس ناجحة زماني "22 عامًا" وخطيبها أمل عفيف عمر من مدينة ريبمو بولاية نجري سيمبلين هدية أفضل من توزيع عبوات "النودلز" كهدايا لضيوفها أثناء توديعهم.

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ونشرت العروس بوست عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" تعلن من خلاله بأنها اختارت المكرونة سريعة التحضير لأنها لا تريد إضاعة المال وتريد هدية يمكن لضيوفها الاستمتاع بها.

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كما نصحت العروس المقبلين على الزواج بتبني الفكرة، لا سيما من أصحاب الميزانية المحدودة لحفل الزفاف.

وأشارت العروس الى أن خطيبها لم يعارض الفكرة بل أيدها بالرغم من اندهاشه في بادئ الأمر.

أما على "تويتر" فقد انقسمت أراء المغريدن بين مؤيدٍ للفكرة، فيما اعترض البعض على هذا الاختيار غير الصحي.

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