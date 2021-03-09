عضو أنثوي ضخم أمام برج إيفل "المُنتصب" لمحاربة "الأمية الجنسية"

احتفل ناشطون فرنسيون باليوم العالمي للمرأة بطريقة غريبة من خلال إقامة "بظر" عملاق بطول خمسة أمتار مقابل برج إيفل في العاصمة باريس.

وحملت منظمة "غانغ دو كليتو - Clito Gang" العضو الجنسي العملاق القابل للنفخ إلى Place du Trocadéro على مرأى من البرج الذي يبعد حوالي نصف ميل.

وكشف أعضاء المنظمة إنهم أقاموا الحيلة للفت الانتباه إلى ظاهرة "الأمية الجنسية" المنتشرة.

ويُقام اليوم العالمي للمرأة سنويًا للاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، مع زيادة الوعي بشأن المساواة بين الجنسين والتكافؤ في جميع أنحاء العالم.

وتسعى منظمة "غانغ دو كليتو" في اليوم العالمي للمرأة إلى للتعريف بعضو البظر الأنثوي الذي تصفه بالعضو "المنتصب والمثير للشهوة الجنسية".

وطبقًا لـ"جوليا بييتري"، مؤسسة المنظمة" "ربع الفتيات حول العالم لا تعرفن أن لديهن بظر ولا يعرف 82 بالمئة منهن أنه عضو بارز ومثير للشهوة الجنسية".

وتضيف: "إنه لأمر خطير اليوم عدم القدرة على معرفة جسمك. عندما تعلم أن التربية الجنسية هي الأساس لقدرتك على التحدث عن الموافقة (على ممارسة الجنس)، لأنه إذا لم يكن لديك أي شيء بين ساقيك، وإذا قلت إنه ليس لديك أي شيء بين رجليك فليس لديك أي شيء تحميه لأنه لا يوجد شيء".

وقالت "بييتري" إن اختيار موقع البالون هو أمر رمزي أمام برج إيفل "المنتصب". وأضافت: "ندين التأخير في البحث عن الطب الجنسي فيما يتعلق بالبظر. كما ندين أيضًا الأمية الجنسية المؤسسية نظرًا لوجود تفاوت واضح في العلاج بين القضيب والبظر".