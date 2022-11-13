عفوية محمد عبده تورطه مع الشيخ عائض القرني .. والأخير يرد "أنت صديقي"

سيطرت "عفوية" الفنان محمد عبده على حفله الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة فنان العرب"، والتي أحياها إلى جانب نخبة من نجوم الطرب والفنانين الشباب أمام حضور جماهيري مهيب أحرج فيها الشيخ عائض القرني.

وبخفة ظله المعتادة، حرص فنان العرب خلال الحفل على التعريف بالفنانين الشباب الذين أطلوا معه على مسرح "محمد عبده" على طريقته الخاصة التي عادة ما "تضعه في موقف محرج غير متعمد" تجعله يتصدر الترند السعودي لأيام.

وخلال "ليلة فنان العرب"، رحب النجم السعودي بالفنان الشاب عايض يوسف بطريقة عفوية وقال له: "هذا عايض الضاحك المبتسم خفيف الظل، والصوت الجميل الشبابي اللي يحسسك بتربة الجنوب"، قبل أن يعانقه على "طريقة النجوم".

عفوية محمد عبده تورطه مع عائض القرني

تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية الكثير من مقاطع الفيديو التي رصدت "عفوية" فنان العرب على خشبة مسرح "فنان العرب" حين سأل الفنان عائض يوسف عما إذا كان هذا اسمه الأصلي أم لا، ولماذا لم يفكر بتغييره وذلك بسبب تشابهه مع اسم الداعية السعودي الشهير عائض القرني.

وعند سماعه إجابة الفنان عائض يوسف حول تساؤلاته، وجه محمد عبده نصيحة للفنان الشاب بالتمسك باسمه الأصلي وعدم الاستجابة للضغوطات التي قد تدفعه إلى تغيره.

واستذكر محمد عبده موقفًا مشابهًا كان قد تعرض له في بداية مشواره الفني، حين كان بعمر الـ15 حين طلب منه المسؤولون في الإذاعة تغيير اسمه، ليكتشف لاحقًا أن السبب "المفتي المصري محمد عبده".

واستطرد محمد عبده ضاحكًا: "واليوم تتكرر المشهد" مُشيرًا إلى تشابه اسمه باسم الداعية عائض القرني، واختتم قائلًا: "والله هو الذي يعلم المفسد من المصلح".

محمد عبده يُحرج الشيخ عائض القرني

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أعاد النشطاء تداول مقطع فيديو مقتضب من حفل محمد عبده وحواره الطريف مع الفنان عايض يوسف، وأشاروا إلى أن كلماته تسببت في إحراج الداعية الشهير عائض القرني.

ولاحقًا، نشر الداعية الشيخ عائض القرني تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" للتعليق عما صدر عن فنان العرب محمد عبده حوله.

ووصف الداعية القرني فنان العرب في تغريدته بـ"الصديق"، مستذكرًا العمل الفني الذي جمعهما معًا قبل سنوات حين أنشد قصيدته الشهيرة "لا إله إلا الله"، ودعاه حينها إلى منزله في جدة.

وأشار الداعية القرني إلى أن ما يجمعه بفنان العرب والفنان الشاب عايض يوسف القرني هو أن ثلاثتهما يشهدوا بـ"أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".

واختتم الداعية القرني تغريدته بالتأكيد على أن الصداقة المتينة هي التي تربطه بالفنان محمد عبده وعايض يوسف القرني وبأن ثلاثتهما يجتمعوا على "الدين والوطن والقيادة".