محمد عبده جاب العيد.. فكاهته وضعته في ورطة مع عايض يوسف

أطلَّ فنان العرب محمد عبده على جمهوره في أمسية غنائية تحمل عنوان "ليلة فنان العرب" ضمن فعاليات موسم الرياض، وكالعادة لا بد أن يطلق بعض النكات أو يقع في بعض الأخطاء التي تزيد من بهجة الحفل وتثير ضحك الحضور.

محمد عبده جاب العيد مع عايض يوسف

وتصدر هاشتاغ "أبو نورة" موقع التغريدات القصيرة بسبب حوار مضحك جمعه بالفنان السعودي الشاب عايض يوسف على خشبة المسرح أمام آلاف الحضور، حيث تساءل محمد عبده عن السبب الذي دفع يوسف لاختيار اسمه الحقيقي كاسم فني رغم تشابهه باسم أحد دعاء المملكة العربية السعودية.

وجاء جواب عايض أن اسمه يعجبه، لتوجه للجمهور متساءلًا "عاجبني اسمي، اسمي كويس ولا ؟"، ليقابل بهتاف الجماهير، لكن رد فعل عبده جاء فكاهيًا إذ حرك يده بطريقة متعجبة وكأنه لم يعجبه جوابه؛ ما أثار ضحك الجمهور.

وتابع عبده بسؤال عايض حول ما إذا كان سينزعج في حال قرر تغيير اسمه، ليجيبه عايض: "اختارلي اسم طال عمرك، من أحسن من محمد عبده يسميني؟"، ليجبه عبده أنه يريد تسميته "عايض القرني" ثم سرد قصة مرَّ بها في بداياته الفنية حينما كان بعمر الـ15، لافتة إلى أنه طلب منه تغيير اسمه، إلَّا أنه رفض ذلك رفضًا قاطعًا.

وأوضح عبده أنه علم فيما بعد أن مفتي الديار المصرية في عهد الملك فؤاد كان اسمه الشيخ محمد عبده، لافتًا إلى أن الحادثة تكررت من جديد مع عايض، غير مدركًا أن اسمه يتشابه بالمقطع الأول من "عايض القرني" وليس اسمه الكامل.

واستشهد عبده خلال حديثه بالآية القرآنية “والله يعلم المفسد من المصلح”، قائلًا: "كذا يكرهني".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بين ساخر ومعجب بفكاهة عبده، فكتبت إحداهن: "مهما كان عندك من رأي يبقى ابو نورة حبيب الشعب ورمز فني كبير حظي بالتقدير والإحترام من القيادة والشعب على مدى 60 عام..الله يحفظه ويطول عمره".

وعلَّقت إحداهن: "ابو نوره تحمس الله يهديك كلن ورزقه بيجيه اخونا مبارك مب مقصر مع اي شخص فاتك الباص ".

أبو نورة يستشهد بآية قرآنية

في حين رأى البعض أن استشهاده بالآية القرآنية دليل على سيره في طريق الظلال، إذ كتبت إحداهن: "أبو نوره اعترف ان الغناء حرام عندما مازح عايض القرني وقارن بينه وبين الشيخ عايض القرني (والله يعلمُ المفسدَ من المصلح).".

وأضاف آخر: " انطقه الله واعترف ان الغناء والفن فساد في فساد".

في حين كان لآخرين رأي آخر، إذ اعتبروا تعليقه إشارة لنفاق الشيوخ، فعلَّقت إحداهن: "يعني عايض القرني تقصد انه منافق !! لانه اعطاه كلمات وانشدها محمد عبدو بصوته ، بدون معازف ولا طبول !! اعطاه ينشدها لان صوته مجنووون صوت لا يعلى عليه ومنها الكل يسمع و يحفظ لابو نورة فأنتشارها انتشار كلمات الانشودة لمعجبين ابو نورة وغيرة اسمع الكلمات اتحدى ان الكل ما سمعها كاملة".