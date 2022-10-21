عقب أزمة شيرين .. مقهى يرفض دخول أي شخص يدعى حسام

مع تصاعد فصول أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب، تشهد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر والعالم العربي حملة موسعة ضد الأخير واتهامه بتدمير حياة شيرين وتعاطي المخدرات.

وعبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك، إنستغرام، فيسبوك، تويتر)، أعد النشطاء مقاطع فيديو "طريفة" صبوا من خلالها جام غضبهم على طليق شيرين، فيما تناقل آخرون صورًا و"ميمز- memes” ساخرة أشاروا من خلالها إلى أنه السبب وراء إدمانها على المخدرات.

مقهى يتضامن مع شيرين عبد الوهاب

لكن على ما يبدو أن بعض عشاق ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب بدأوا التعامل مع أزمتها بطريقة "شخصية" وكأنها فرد من أفراد عائلتهم وعلى الجميع الأخذ بثأرها من زوجها السابق ومن كل شخص يحمل الاسم ذاته.

وقرر أحد مالكي المقاهي في مصر عدم السماح لأي شخص يحمل اسم "حسام" من الدخول إلى المقهى وذلك تضامنًا مع الفنانة شيرين.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة تظهر "لافتة" مُعلقة على مدخل المقهى والتي كُتب عليها تحذيرًا لأي شخص يدعى "حسام" من الدخول إلى المقهى.

ودون على اللافتة المُعلقة على مدخل المقهى: "ممنوع دخول أي شخص يحمل هذا الاسم، حسام" وذلك تضامنًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

حبيبة حسام تتعرض لهجوم

كشفت عارضة الأزياء المصرية حبيبة حسام تلقيها وابلًا من الشتائم هي ووالدها من قبل أشخاص ظنوا أنها "حبيبة الفنان حسام حبيب" وبأنها السبب وراء تدهور علاقته بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وأوضحت حبيبة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" أن اسمها هو "حبيبة" وأن والدها يدعى "حسام" ولا تربطها أي علاقة بطليق الفنانة شيرين عبد الوهاب".

كما نشرت العديد من الرسائل الخطية والصوتية التي كانت قد تلقتها من قبل متابعين يتهمونها بتدهور صحة شيرين عبد الوهاب وأنها السبب وراء أزمتها الأخيرة تضمنت تهديدات بالقتل وألفاظًا خادشة للحياء.

أزمة شيرين عبد الوهاب

يذكر أن أزمة شيرين وزوجها السابق وصلت ذروتها قبل أيام حين اتهم شقيق الفنانة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب قال فيها أن "شقيقته في مستشفى للأمراض النفسية بسبب إدمانها على المخدرات من قبل عصابة مكونة من طليقها وسارة الطباخ.