عقب تعرضهما لهجوم عنصري في ألمانيا.. مطعم "شاورما" هدية إلى عاملين تركيين

ضجّت المواقع الإخبارية الشهر الماضي بالحادث الإرهابي الدموي الذي نفذه مُتطرف ألماني استهدف كنيسًا ثم مطعمًا تركيًا في مدينة هاله الألمانية متسببًا في قتل اثنين.

وعقب هذا الهجوم، قرر صاحب المطعم التركي إهداء مطعمه، الذي كان ضمن الأماكن التي شهدت الهجوم، للعاملين اللذين كانا يعملان به وقت الهجوم.

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وتمكن الملاكان الجديدان للمطعم من فتح أبوابه من جديد يوم السبت الماضي لأول مرة منذ الحادث الدموي.

وسلّم "عزت كاجاك"، صاحب مطعم "كيتس – دونر / Kiez Döner"، خلال مراسم إعادة الافتتاح الرسمية للمطعم، وثيقة الهدية والتنازل للشقيقين العاملين، عصمت ورفعت تيكين، التي جاء فيها: "أتمنى لهما المزيد من القوة لتجاوز الحدث المفزع الذي وقع في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكثير من الزبائن من مختلف الثقافات والأديان".

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وخلال تسليم المطعم، أكد رئيس حكومة ولاية سكسونيا - أنهالت، راينر هازلهوف، أهمية البداية الجديدة للمطعم، موضحاً أنه يمثل للطلاب، على وجه الخصوص، جزءاً من الهوية الثقافية للمدينة.

وحاول المسلح تنفيذ عملية إرهابية داخل معبد يهودي في هاله، إلا أنه أخفق في اقتحام بوابة المعبد المغلقة، فأطلق النار أمام المعبد، مما أدى إلى مقتل امرأة تصادف مرورها، ورجل بمطعم الشاورما القريب من المعبد.

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وتم القبض على الجاني، الذي اعترف بعد ذلك بدوافعه اليمينية المتطرفة المعادية للسامية.

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