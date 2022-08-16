علم الثورة السورية يرفرف في مباراة ألميريا وريال مدريد

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صور توثق اللحظة التي رُفع فيها علم الثورة السورية في مدرجات ملعب "باور هورس" خلال المباراة التي خسر فيها نادي ألميريا أمام منافسه ريال مدريد بنتيجة (2-1) في بداية مشوار الفريقين بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأظهرت الصور المتداولة علم الثورة السورية يرفرف في المدرجات وهو العلم الذي رفعته هيئات المُعارضة السورية منذ 2011 وأطلقت عليه اسم "علم المعارضة السورية".

وكشفت الصور أن علم الثورة السورية تم رفعه من قبل جمهور نادي ريال مدريد الإسباني، وقيل بأنهم أعضاء في رابطة مشجعي ريال مدريد في الشمال السوري التي تأسست أيار الماضي.

وكان رئيس الرابطة، عماد أيمن البني، أعلن سابقًا أن الهدف من إنشاء الرابطة هي جمع عشاق ومحبي نادي ريال مدريد تحت سقف واحد يحمل اسم الرابطة.

علم الثورة السورية

هو العلم الذي استخدم في عهد علم الجمهورية السورية الأولى التي قامت بعد استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة، وفي الفترة ما بين انقلاب الانفصال (1961) وانقلاب حزب البعث (1963).

وفي مرحلة الانتفاضة المدنية من الحرب الأهلية السورية أصبح يستخدم على نطاق واسع بين المتظاهرين باعتباره «علم الثورة.

وبعد ثورة 2011، تبنى الائتلاف السوري المُعارض ومسلّحي الجيش السوري الحر علم الجمهورية السورية الأولى وأطلقوا عليه اسم "علم الثورة السورية"، كما يتم استخدامه كذلك من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي شكّلتها المعارضة الخارجية.

دلالات علم الثورة السورية

اللون الأخضر: يمثل للخلافة الراشدة.

يمثل للخلافة الراشدة. اللون الأبيض: يرمز للدولة الأموي.

يرمز للدولة الأموي. اللون الأسود: يرمز للدولة العباسية.

أما النجوم الحمراء الثلاث فكانت في أصلها تمثل ثلاث مناطق في سوريا وهي حلب ودمشق ودير الزور.

في عام 1936 ضُمّت دولة جبل العلويين ودولة جبل الدروز إلى سوريا، حيث تغيرت معاني النجوم الثلاث، فأصحبت النجمة الأولى تمثّل كل من حلب ودمشق ودير الزور، أما النجمة الثانية تمثل جبل الدروز، والنجمة الثالثة تمثل جبال اللاذقية.

خسارة ألميريا أمام ريال مدريد

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز صعب على ألميريا، بهدفين مقابل هدف في مستهل مشوارهما في الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بهدف مبكر لرامازاني لاعب ألميريا في الدقيقة 6، لكن الرد جاء سريعًا من النادي الملكي، بثنائية من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 61، ودافيد ألابا في الدقيقة 75.

تركي آل شيخ يعلق على خسارة ألميريا

علّق تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على خسارة فريقه من ريال مدريد.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه في تويتر، بعد انتهاء المباراة: "الحمد الله".

وغرّد آل الشيخ: "‏أبو حمود ما قلت لك ١ صفر... ليه قلبوها"، مشيرا إلى تمكّن ريال مدريد من العودة وتحقيق الفوز، بعد أن كانت النتيجة تُشير إلى تقدم ألميريا بهدف.

يذكر أن نادي ألميريا لعب أولى مبارياته في (لا ليغا)، بعد غياب دام 7 سنوات. واستحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.