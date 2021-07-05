علم قوس قزح للمثليين الجنسيين يثير أزمة في يورو 2020.. ماذا حدث؟

نجح أمن الملعب الرياضي في العاصمة الأذربيجانية باكو بمصادرة علم LGBT الخاص بمجتمع المثليين الجنسيين كان بحوزة اثنين من مشجعي الدنمارك قبل ربع نهائي بطولة أوروبا 2020 ضد جمهورية التشيك.

والتقط المصورون اللحظة التي اقترب فيها حارسان من الرجلين وأخذوا علمهما، مما أثار رد فعل من المعجبين.

ويأتي ذلك بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استخدام ألوان قوس قزح في إعلانات مبارتي ربع النهائي اللتين ستقامان في روسيا وأذربيجان، مستشهدًا بالقوانين المحلية.

يأتي هذا بعد أن رفض الاتحاد السماح بإضاءة الملعب بألوان قوس قزح في لقاء ألمانيا والمجر في وقت سابق من البطولة، وقد أثارت هذه الخطوة الإدانة.

وقال الاتحاد في بيان إنه "تطلب من رعاتها التأكد من أن أعمالهم الفنية متوافقة مع التشريعات المحلية".

في الأسبوع الماضي، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب عمدة ميونيخ لإضاءة ملعب أليانز أرينا بألوان قوس قزح لمباراة ألمانيا ضد المجر.

وقال "ديتر رايتر" إنه أراد استخدام ألوان علم المثليين احتجاجًا على سجل المجر في حقوق المثليين، مشيرًا إلى تشريع يحظر ظهور المثليين في المواد التعليمية لمن هم دون سن 18 عامًا.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه "يفرض على الرعاة ضمان توافق أعمالهم الإعلانية مع التشريعات المحلية". وكان الاتحاد المنظم للبطولة قد قال في السابق إن عليه أن يبقى محايدًا من الناحية السياسية.

وقد اتخذت كل من المجر وروسيا وأذربيجان إجراءات للحد من حقوق المثليين. فهي لا تسمح للمثليين المرتبطين بعلاقة بالزواج أو تبني الأطفال، كما فرضت قيودًا على الجهود الرامية لتوفير معلومات حول المثلية الجنسية، وبخاصة لفئة الشباب.

يذكر أن الاتحاد العالمي للمثليين والعابرين جنسيًا وثنائيي الجنس- فرع أوروبا، وهو منظمة تعنى بحقوق المثليين، يعطي نقاطاً متدنية لروسيا وأذربيجان في تقريره السنوي حول حقوق المثليين في أوروبا.