علم المثليين يرفرف على مسجد في ألمانيا تحت شعار "حلال"!

أثار القائمون على رعاية مسجد ابن رشد – جوته، المسجد "الليبرالي" الوحيد في العالم، غضب واستياء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لرفعهم علم قوس قزح، الذي يُعد رمزًا لمجتمع الشواذ، على واجهته الأمامية يوم الجمعة 1 يوليو 2022.

وانتشرت على صفحات وكالات الأنباء العالمية والعديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق اللحظة التي رُفع فيه علم الشواذ على واجهة المسجد بمشاركة إمام المسجد وممثلين عن جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين.

وأظهرت الصورة المتداولة لرفع علم الشواذ جنسيًا وقد كُتب عليه كلمة "حلال" باللغتين العربية والإنجليزية، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ارتدى الحضور في حفل رفع علم الشواذ شارات كتب عليها "الحب حلال" من بينهم وكان عضو مجلس الشيوخ عن الثقافة في برلين كلاوس ليديرر.

وقالت مؤسسة المسجد "سيران أتيس" لوسائل إعلام عالمية: "من الضروري أن يرفع مجتمع الميم والمسلمين العلم، الأمر الذي يُظهر قبولهم بسبب هويتهم الجنسية وإيمانهم دون الاضطرار إلى الاختيار بينهم".

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذه الخطوة التي أقدم عليها القائمون على مسجد ابن رشد والترويج للمثلية الجنسية التي تُحرمها الشريعة الإسلامية واستغلال فكرة "الحرية الشخصية" من أجل دس هذه الأفكار بين المجتمعات المسلمة في الدول الغربية.

وعبّر العديد من المغردين عن صدمتهم من المشهد الذي يُعد الأول من نوعه، إذ لم يسبق أن يُرفع علم المثليين على أي مسجد أو جامع حول العالم:

وكتب أحد المغردين على موقع التدوين "تويتر:" المساجد لها من يعمرها على مراد الله ورسوله ﷺ، يقول الله -عز وجل- (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله)، فهل تنطبق عليهم هذه الآية ؟! لا والله، لا تنطبق، ومسجدهم هذا ليس بمسجد، بل أخبث من مسجد ضرار.. قلبوا الفطرة قلبهم الله.

"هذا مثله كمتل مسجد ضرار الذي هدّمه الرسول صلى الله عليه وسلم".

"تحسبوا الدين على كيف أمكم".

"لا يجب تسميته مسجد، فالمساجد بنيت ليقام فيها شرع الله وشرع الله حرّم هذه العلاقات بنصوص القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست شيخًا ولست بفقيه ولكنها ثوابت تعلمناها منذ الطفولة، هذا ديننا والدين لا يحتمل التعديل والتبديل والتحريف".

منظمة التعاون الإسلامي

عارضت منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، التي تمثل البلدان ذات الأغلبية المسلمة، دعم والنهوض بحقوق مجتمع الميم، واعتبرت أن الاحتفال بما يسمى بـ"شهر الفخر" يُعد مخالف لتعاليم الإسلام، وممارسته ودعمه يعتبر من الذنوب.

مسجد ابن رشد

يُعد مسجد ابن رشد - جوته هو مسجد لبرالي في العالم.

يقع مسجد ابن رشد في حي موبيت الواقع في برلين.

افتتح في السادس عشر من شهر يونيو / حزيران عام 2017.

أسس من قبل المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة سيران أطيش، بالتعاون مع الطبيب والكاتب ميمون عزيزي والناشطة في مجال حقوق الإنسان سعيدة كيلر مساهلي والخبيرة السياسية إلهام مانع والعالم الإسلامي عبد الحكيم أورجي.

ليس للمسجد أي مبنى ولكن في الوقت الحالي يتم استخدام غرفة تابعة للمباني الملحقة بكنيسة القديس يوهان البروتستنتية.

سبب تأسيس مسجد ابن رشد

عللت سيران أطيش سبب تأسيس المسجد: "تم افتتاح المسجد لأننا نعزم على إصلاح الإسلام من الداخل [...]، فالمسجد الجديد ينبغي أن يكون موطنًا روحانيًا للجميع للسيدات والرجال الذين لا يشعرون بالراحة التامة في المساجد التقليدية وكذلك للذين لا يُريدون أن يُملى عليهم كيف يعيشوا دينهم، فالمساواة بين الجنسين تأتي في المقام الأول".

اسم مسجد ابن رشد

يرجع تسميه المسجد إلى اسم الطبيب والفيلسوف الأندلسي ابن رشد الذي ولد عام 1126 وتُوفي عام 1198 وكان معروفًا في العصر الوسيط بسبب تعليقاته على أعمال أرسطو*.

يرجع اسم المسجد أيضًا إلى الشاعر الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته-وُلد في 1749 و تُوفي في 1832- تقديرًا لنزعاته حول الإسلام مثل شعره في الديوان الغربي الشرقي.

*ويكيبيديا

الأعمال اللاهوتية في المسجد

إن اتجاه المسجد هو الإسلام اللبرالي حيث يصلي النساء والرجال معًا كما يمكن للنساء إلقاء الخطب.

كما يسمح المسجد أيضًا للمثليين من الرجال والنساء دخول المسجد.

يوجد في المسجد عدة مذاهب إسلامية مختلفة منها المذهب السُني والمذهب الشيعي ومذهب العلويين والمذهب الصوفي.

جدل حول افتتاح مسجد ابن رشد

انتقد المسلمون حول العالم افتتاح المسجد والأفكار التي يُروج لها التي لا تمت للدين الإسلامي بصلة، وجاء من ضمن التعليقات:

رئاسة الشؤون الدينية التركية: "من الواضح أن المشروع من أجل إعادة بناء الدين وتحت قيادة مؤسسة فتح الله كولن الإرهابية مع وجود منظمات أخرى مشابه غير معروفة، هذه المنظمات تسعى إلى "تدمير الدين وتخريبه"، ولا ينبغي للمؤمنين المسلمين أن يسمحوا بأن تستفزهم تأويل الليبرالبين".

دار الإفتاء المصرية: " لا للمساجد الليبرالية، ولا يجوز للنساء والرجال الصلاة في صف واحد جنبًا إلى جنب ولا يجوز للنساء أيضًا الصلاة بدون حجاب. كما أن الشريعة لا تسمح بأن تكون المرأة إمامًا حيث هذا ينبغي للرجال".

الاتحاد الإسلامي لطائفة الشيعة في ألمانيا: "عندما يُعني الإسلام اللبرالي إقصاء الأوامر الربانية و "سب" و"قذف" و"إهانة" التعاليم الدينية فإن مجتمعنا أمام اختبار كبير وصعب، وبالتالي هذا لا يُعد مسجدًا".

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