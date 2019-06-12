على خطى لاس فيغاس.. افتتاح أول ديسكو في السعودية

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ما قالوا أنه تجهيزات لافتتاح أول "ديسكو" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ويظهر المقطع المتداول عمليات تجهيز افتتاح "ديسكو" جديد ضمن سلسلة "white" الشهيرة بدبي.

#لاارضي_بمنكرات_شاطي_بيتش_بجده

بار ومرقص ليلي بجدة

أتى الزمن اللذي سيقول فيه المؤمن الحق

يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا" منسيا pic.twitter.com/CmAkPfKUch — U 1 (@miso8m) June 11, 2019

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على موقع التدوين "تويتر"، يظهر الـ"ديسكو" مشابهًا للطراز الغربي من حيث شكل الإضاءة الخافتة والملونة والسريعة، كما يضم بارًا للمشروبات "الحلال".

وأثار المقطع جدلًا واسعًا وسخطًا من قبل المغردين، الذين عبروا عن رفضهم لهذه المدخلات الغريبة على المجتمع في السعودية عبر وسم/هاشتاغ "#نايتكلوب_بالسعودية".

​

واعتبر عدد من المغردين أن افتتاح الـ"ديسكو" يعتبر انتهاكًا لهوية السعودية الإسلامية وتقاليدها الأصيلة.

كما انتشر وسم/هاشتاغ "#لاأرضى_بمنكرات_شاطئ_بيتش_بجده" الذي ضم عددًا كبيرًا من التغريدات الرافضة لهذا المشروع الذي وضع شروطًا للدخول إلى شاطئه منعها الحجز على الموقع الإلكتروني مسبقًا، ومنع دخول الهواتف النقالة.

والله ثم والله أن مايحصل إشاعة للفاحشة والرذيلة ولا يرضاه الله ورسوله، وعلى كل مسلم أن ينكر المنكر تحت هذا الوسم || #لاأرضى_بمنكرات_شاطئ_بيتش_بجده



حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انه لايرضينا والله لايرضينا ..! pic.twitter.com/MfUhoubkOC — تِـريـَاق! (@T_RYG7) June 11, 2019

وذكرت التغريدات أن النايت كلوب يستقبل الشباب بأسعار تصل إلى 1000 ريال سعودي (266 دولارًا) وللفتيات بأسعار تبدأ بـ130 ريالًا (نحو 35 دولارًا).

​

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالسعودية بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لمزيد من اختيار المحرر:

انقسام سعودي جديد.. هذه المرة "السينما في السعودية"