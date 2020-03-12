على طريقة "فيفي عبده".. قناة فرنسية تسخر من إيطاليا بـ"بيتزا الكورونا"

أثارت قناة تلفزيونية فرنسية استياء في الشارع الإيطالي بعد نشرها إعلانًا يروج بطريقة ساخرة لـ"بيتزا كورونا" الجديدة والتي ستنتشر حول العالم.

وكان الفيديو القصير الذي بثته قناة "كانال بلس" زعم أنه يروج لـ"بيتزا كورونا" على أنها البيتزا الجديدة التي ستنطلق من إيطاليا الى كافة أنحاء العالم.

ويظهر الإعلان الفكاهي طاهيًا ليس على ما يرام وهو يخرج بيتزا مطبوخة طازجة من فرن مطعم ويسعل ليبصق عليها مخاطًا أخضر كإضافة كريهة لإضافات البيتزا العلوية.

وتعرضت القناة لانتقادات حادة من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا الذين أعربوا عن استيائهم من الإعلان، الأمر الذي دفع القناة الى تقديم اعتذار رسمي.

وقالت القناة الفرنسية في بيانرسمي جاء فيه: "تعرب قناة كانال بلس عن اعتذارها لأصدقائنا الإيطاليين"، واعترفت أن الفيديو جاء "بذوق سيء للغاية، خاصة في السياق الراهن".

وأضافت أنها سترسل رسالة اعتذار للسفير الإيطالي لدى باريس.

ويعيد الإعلان الفرنسي الى أذهاننا الموقف المحرج الذي تعرضت له الفنانة المصرية "فيفي عبده" حين أخطأت في نطق اسم الفايروس وأطلقت عليه اسم (مكرونة).

وبعدها ظهرت فيفي عبده الى جانب الفنان المصري عمرو سعد في أحد في أحد الفيديوهات التي نشرتها المنتجة سارة الطباخ عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، أثناء تواجدهم في رحلة خارج مصر.

وحرص سعد على تسجيل مقطع فيديو مع فيفي عبده، والتي قالت لعمرو، "أنا عاوزة مكرونة مش كورونا.. عاوزة سباكيتى.. لازانيا".

@saraheltabakh احلي فيفي عبدة و احلي عمر سعد دة ولا ايه و خمسة مواه و ايوة بقي و يلا بقي ##عمر_سعد @amrsaad.official ##فيفي_عبده @fifiabdoofficial ♬ original sound - saraheltabakh

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