"نامستي" بدلًا من المصافحة.. "ماكرون" يؤدي التحية الهندية لملك إسبانيا في ظل "كورونا"

في ظل تحولّ فايروس "كورونا" الى وباء عالمي لسرعة انتقاله بين البشر، بدأت أساليب جديدة للتحية عن بعد في الانتشار حول العالم، بدءا من صدمات الكوع، والسلام بالأرجل، أو حتى استلهام طرق هندية للسلام.

فقد لجأ الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الى الطريقة الهندية خلال استقباله ملك وملكة إسبانيا في زيارتهم الرسمية الى باريس أمس.

وبدلًا من أجل إلقاء التحية باليد، ضمّ "ماكرون" كفيه وانحنى قليلًا مستخدمًا تحية على الطراز الهندي "ناماستي" بدلاً من المصافحة واضعًا في الاعتبار احتمالات نقل العدوى مع انتشار فيروس "كورونا المُستجد" في العالم.

فيما قامت زوجته "بريجيت"، التي كانت بجواره لدى استقباله الملك فيليب في ساحة قصر الإليزيه، بدورها وأرسلت قبلة في الهواء باتجاه الملكة "ليتزيا" لتحيتها.

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يذكر أن السلطات الإسبانية أكدت إصابة 2.277 شخص بالفايروس، أما في فرنسا فقد وصل الى قلب السلطة السياسية حيث تأكدت إصابة وزير الثقافة في حكومة "ماكرون" كما وُضع مدير مكتب "ماكرون" في العزل بعد مخالطته لشخص مصاب.

كما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مصافحة بـ "الكوع" بين وزير الصحة العماني ومسؤول آخر، وذلك في ظل انتشار فيروس "كورونا المُستجد" والدعوة إلى تجنب المصافحة باليد.

وظهر الوزير أحمد السعيدي وهو يصافح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بكوع اليد.

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