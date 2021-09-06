على طريقة Prison Break.. تويتر يتفاعل مع هروب 6 فلسطينيين من سجن جلبوع

لم يتوقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والدول العربية عن التغريد حول أنباء هروب 6 أسرى فلسطينيين عبر نفق حفروه من سجن جلبوع القريب من منطقة بيسان.

وعبر وسمي "#نفق_الحرية" و"#سجن_جلبوع" تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هروب السجناء الستة والمحكوم عليهم بالمؤبد من السجن ليذوقوا طعم الحرية أخيرًا بعيدًا عن سجون الاحتلال.

وأعرب المغردون عن سعادتهم وفخرهم بإنجاز الأسرى الستة وقدرتهم على إعطاء دولة الاحتلال الإسرائيلي درسًا مفاده أن "الحرية ليست ببعيدة عن الشعب الفلسطيني" وبأنهم قادرون على فعل ما هو مستحيل في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وشبه المغردون عملية هروب الأسرى الفلسطينيين بأنهم حفروا نفقًا في الأرض للعبور إلى السماء كما وصفوهم بـ"الأسرى المحررين" في إشارة منهم إلى تخلصهم من حبل الإعدام.

في حين شبه عدد من المغردين إنجاز الأسرى الستة بأحداث المسلسل الأمريكي الشهير "بريزون بريك - Prison Break" الذي تدور قصته المسلسل حول أخوين، أحدهما حكم عليه بالإعدام لجريمة لم يرتكبها، والآخر يرسم خطة مفصلة لمساعدة أخيه على الفرار من السجن ومسح سجله.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت النفير العام في صفوف قواتها بحثًا عن الأسرى الستة كما باشرت تفتيشًا في المنطقة المجاورة للسجن والقرى والبلدات القريبة من شمالي الضفة الغربية والأردن.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اكتشفت فرار الأسرى حوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الاثنين، وإن الأسرى الستة كانوا في الزنزانة نفسها.

ونشرت السلطات الإسرائيلية أسماء هؤلاء الأسرى، وهم:

مناضل نفيعات ومحمد قاسم ويعقوب محمود وأيهم فؤاد ومحمود عبد الله (حركة الجهاد).

أما الأسير السادس فهو قائد كتائب شهداء الأقصى بمنطقة جنين زكريا الزبيدي الذي يتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن هجوم استهدف مقر حزب الليكود بمدينة بيسان عام 2002 وقتل فيه 6 إسرائيليين.