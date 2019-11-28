على غرار فيلم Due Date.. طالبة تقدم لصديقاتها كعكًا من رماد جثة جدها

نشرت طالبة في ولاية كاليفورنيا حالة من الرعب والاشمئزاز وسط صديقاتها، بعد أن كشفت عن دفعهنّ لتناول قطع من الكعك تحتوي على رماد من رفاة جدها الراحل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطون بوست" الأمريكية، زعمت الطالبة في أكاديمية "دافنشي تشارتر" أن بعض الطلبة كانوا على علم بما تحتويه قطع الكعك قبل تناولها، منذ نحو أسبوعين، فيما لم يكن آخرين على دراية بما تآمرت به مع أحد زملائها، ما أصابهم بالصدمة عند اكتشافهم للأمر.

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في حين قالت شرطة مدينة ديفيز بأن سبب إقدام الطالبة على صنع مخبوزات مضاف إليها بقايا بشرية لم يتم التوصل إليه بعد، كما لم تتمكن الشرطة من التأكد من محتوى الكعك بعد تناوله بالكامل، إلا أن أحد زملاء الطالبة قال إنه لم يصدقها إلا بعدما فتحت أمامه جرة تحتوي على رماد تقول إنها استخدمته في صنع الكعك.

وفي رسالة موجهة لأولياء الأمور، أكدت مديرة الأكاديمية "تايلر ميلساب": "لا يوجد خطر صحي داخل حرم الأكاديمية أو على أحد طلابنا" معربةً عن أسفها لانتشار القصة بين عدد من وسائل الإعلام.

هذه القصة تعيد لأذهاننا الموقف المضحك الذي تعرض له "روبرت داوني جونيور" بشخصية "بيتر هايمان" في فيلم Due Date حين فوجئ بأن صديقه أعد له القهوة من رماد جدة رفيقه بالسفر "إيثان تريمبلاي" الذي أداه النجم "زاك غاليفياناكيس".

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