على غرار هاني رمزي... الشرطة الإسبانية تحذر من ارتداء حزام الأمان المُزيّف

قبل سنوات، نجح الفنان المصري هاني رمزي من تصدر شباك التذاكر في السينما المصرية بفيلمه الكوميدي "عايز حقي" والذي تحدث فيه عن قضية بيع القطاع العام ويدعم الحفاظ على البلد وعدم التفكير في ذلك.

ولكن يبدو أن فكرة رمزي في الفيلم قد وجدت لها صدى عالميًا، حين لجأ لحياكة حزام أمان وهمي يجنبه المخالفات المرورية ويجعله في نفس الوقت قادرًا على ملاحقة الزبائن اللذين يفرون من سيارة الأجرة دون دفع الرسوم.

في إسبانيا أيضًا يتهرّب السائقون من دفع المخالفات بسبب القيادة غير الآمنة من خلال ارتداء حزام الأمان المزيف على طريقة هاني رمزي، ولكن الشرطة الإسبانية كانت لهم بالمرصاد.

فقد أصدرت الشرطة الإسبانية تحذيرًا توعويًا على حسابها في موقع التدوين "تويتر" يستهدف السائقين الذين يرتدون قمصانًا قصيرة الأكمام أو "تي شيرت"، أطلقت عليه اسم "القميص المُضاد للغرامة".

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ويأتي هذا القميص باللون الأبيض وعليه رسم باللون الأسود على شكل حزام أمان، يرتديه بعض السائقين الذين لا يرغبون أو لا يريدون الالتزام بوضع حزام الأمان،.

وقالت الشرطة في تحذيرها لمن يرتدون هذا القميص أو لمن يحاولون خداع الشرطة إن ارتداؤه قد يجنبهم المخالفة، ولكنه لن ينقذ حياتهم، وأضافت في التحذير: "إذا كنت ترغب في رحلة آمنة، لا تذهب أبعد من ذلك"، فهو "قد يجنبك المخالفة، لكن... هل سينقذ حياتك إذا ما وقع حادث؟ حزام الأمان الحقيقي أنقذ الكثيرين".

يذكر أن سعر القميص المخادع يبلغ نحو 13 دولار، عبر مواقع على الإنترنت.

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