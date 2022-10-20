على وحدة ونص.. وصلة رقص لفتاة بالشارع العام تثير الجدل في الأردن

أثارت فتاة مجهولة الهوية جدلًا لدى الرأي العام في الأردن حينما ترجلت من مركبتها المتوقفة في الطريق العام وبدأت بالرقص أمام المارة بطريقة "غريبة" و”مستفزة”.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية وهي ترقص وسط الشارع على وقع أغنية استمعت لها عبر مكبر الصوت في سيارتها.

وصلة رقص لفتاة بالشارع العام تثير الجدل في الأردن

وفي الوقت الذي انشغلت فيه الفتاة بالرقص، اصطف سائقو المركبات خلفها وهم في حالة صدمة وذهول من غرابة "المشهد" الذي لم يروه مسبقًا على الطريق العام.

وأثار مقطع الفيديو المتداول للفتاة الراقصة استهجان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، الذين حاولوا جاهدًا الوصول إلى "مبرر" لتصرفها "الغريب" و"المريب".

وانقسمت تبريرات المعلقين على الفيديو بين من قال أن رقصتها كانت جزء من "تحدي تيك توك"، فيما قال آخرون أن شعورها بالملل أثناء انتظار إشارة المرور دفعها للترجل من مركبتها والرقص في الطريق العام وأمام الجميع.

في حين رجح أحد المعلقين في أن تكون الفتاة الراقصة تعمدت إثارة الجدل من خلال القيام بتصرف "غريب" لم يعتد عليه الشارع الأردني وأنها كانت على دراية بأن أحدهم سيقوم بتصويرها وينشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي لاحقًا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جهات أمنية أردنية بشأن الفتاة الراقصة حتى هذه اللحظة.