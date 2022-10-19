رجوة آل سيف ترتدي قلادة بأحرف خطيبها الأمير حسين .. وتثير تفاعلًا كبيرًا

نجحت الآنسة رجوة آل سيف في لفت الأنظار بأول ظهور علني لها أمام الشعب الأردني كخطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن طلال بعد إعلان ارتباطهما شهر أغسطس الماضي.

وحرصت الآنسة رجوة على أن يكون ظهورها العلني الأول برفقة خطيبها الأمير الحسين مُلفت واستثنائي وذلك من خلال الإطلالة التي اعتمدتها، والمجوهرات التي تزيّنت بها خلال تجولها في العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي يوم أمس الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022.

ولم تغفل الآنسة رجوة عن نقل رسالة "جميلة" و"عفوية" في ظهورها الأول من خلال ارتداء عقد يحمل الحرف الأول من اسمها واسم خطيبها الأمير الحسين باللغة الإنجليزية، وهو ما أظهرته الصور التي نشرها الأمير الأردني عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

قلادة الآنسة رجوة بحرفي H و R

وتفاعلت صفحات تُعنى بأخبار العائلة الهاشمية على منصات التواصل الاجتماعي بزيارة الآنسة رجوة، وأبدوا إعجابهم بالقلادة التي تتألف من حرفي H و R، فيما تساءل البعض عما إذا كانت قد انتقلت للأردن أم أن تواجدها في عمان يأتي من أجل التحضير لحفل زفافها المُنتظر.

رجوة آل سيف في العهدة الملكية الأردنية

رافقت الآنسة رجوة آل سيف خطيبها الأمير الحسين بن عبدالله خلال زيارته للعهدة الملكية الأردنية بالديوان الملكي الهاشمي من أجل الاطلاع على مقتنيات الملك المؤسس عبد الله الأول بحضور الأمير الحسن بن طلال.

وتجولت الآنسة رجوة داخل أروقة الدارة واطلعت على العديد من المقتنيات التي تمثل تاريخ عائلة خطيبها (العائلة الهاشمية)، بدءا بعهد الشريف الحسين بن علي وانتهاءً بحقبة الملك الحسين بن طلال مرورًا بحقبتي الملك المؤسس عبدالله الأول وابنه الملك طلال بن عبدالله.

العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي

المصدر: الحساب الرسمي للأمير الحسين على إنستغرام alhusseinjo@

اطلعت الآنسة رجوة خلال تجولها داخل أروقة العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي على مقتنيات تعكس تاريخ العائلة الهاشمية منذ عهد الشريف الحسين بن علي، وانتهاء بحقبة الملك الحسين مرورًا بحقبة الملك عبد الله بن الحسين.

كما اطلعت رجوة على مقتنيات تعكس مراحل تأسيس الدولة الأردنية واستقلالها، ومرحلة وحدة الضفتين في عام 1950، بالإضافة إلى مراحل تطور المملكة الأردنية الهاشمية في عهد الملك الراحل الحسين.

واطلعت الآنسة رجوة على مقتنيات خاصة وإهداءات تلقتها الأردن من أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأوسمة التي مُنحت للملوك الأردن والأزياء الخاصة بهم كالزي الدركي، وزي السهرة العسكري، والزي الشركسي، والزي العربي (الفراك)، والزي الرسمي.

المصدر: الحساب الرسمي للأمير الحسين على إنستغرام alhusseinjo@

كما ألقت نظرة على رسائل الموجّهة للملك المؤسس، منها رسالة الملك جورج السادس ملك المملكة المتحدة العظمى وشمال إيرلندا، وكذلك مفتاح البيت الأبيض، ومكتب الملك عبد الله الأول.

كما اطلعت داخل جناح الملك الحسين على العديد من مقتنياته ومنها السيوف والأسلحة العسكرية وزيه الخاص للتشكيلات المختلفة للقوات المسلحة الأردنية، والسجّادة التي سجدَ عليها في المطار بعد عودته من رحلة العلاج في 19 يناير 1999.

المصدر: الحساب الرسمي للأمير الحسين على إنستغرام alhusseinjo@

رجوة آل سيف

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة آل سيف والتي ولدت في الرياض في 28 أبريل 1994.

أتمت رجوة تعليمها الثانوي في العاصمة الرياض قبل أن تنتقل إلى نيويورك لإتمام دراستها في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز".

وذكرت تقارير إخبارية أن أصل عائلة آل سيف يعود إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية.