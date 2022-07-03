لجلب الوفرة والحظ .. عمدة مكسيكي يتزوج من تمساح

احتفل عمدة بلدية سان بيدرو المكسيكية، هواميلولا فيكتور هوغو سوسا، بزواجه من أنثى تمساح في تقليدٍ قديم أملًا في جلب الرخاء والبركات والحظ إلى البلدة الواقعة في ولاية أواكساكا جنوبي غرب البلاد.

وأقام يوم الخميس الماضي العمدة "سوسا" حفلًا صاخبًا شارك به أهالي البلدة الذين عبروا عن فرحهم بإعادة تطبيق هذه الطقوس الدينية القديمة والتي تعود إلى عصور ما قبل الإسبان بين مجتمعات السكان الأصليين في ولاية أواكساكا.

العمدة يُقبل أنثى تمساح

ودفع المحتفلون والمشاركون العمدة "سوسا" إلى تقبيل أنثى التمساح، التي كانت ترتدي فستان زفاف أبيض على رأسها، أملًا في جلب الخير والرخاء لبلدتهم بعد أشهر من الجفاف.

واضطر العمدة إلى الانحناء من أجل أن يطبع قبلة على أنف التمساح الصغير (7 سنوات) بعد تقييده لتجنب تعرضه لهجومٍ دموي عنيف.

وقال العمدة سوسا: "نطلب من الطبيعة هطول أمطار كافية، وغذاء كافٍ، وأن يكون لدينا أسماك في النهر".

وبحسب المعتقدات القديمة، فإن التمساح، والتي يُشار إليها باسم أميرة صغيرة، هي إله يمثل الأرض الأم، وزواجها من الزعيم المحلي يرمز إلى انضمام البشر إلى الإله.

ومع دوي الأبواق وإيقاع الطبول، حمل السكان المحليون عروس التمساح بين أذرعهم في شوارع القرية بينما كان الرجال يلوحون لها بقبعاتهم.

كما تخلل حفل الزواج الرمزي الذي استمر فترة من الوقت تخللها رقصات وأهازيج في جو تملؤه السعادة.

وقالت مُنظِمة الحفل العرابة إيليا إديث أجيلار: "يمنحني الحفل الكثير من السعادة ويجعلني فخورة بجذوري”.

وأعربت عن شعورها بالامتياز والفخر لأن يتم تكليفها بتنفيذ الحفل، وأشارت إلى أنها قضت الكثير من الوقت في القلق بشأن ما سترتديه العروس.

وأضافت مبتسمة: "إنه تقليد جميل للغاية".

ويمكن القول إن أواكساكا، الواقعة في جنوب المكسيك، هي أغنى البلاد بثقافة السكان الأصليين وموطن للعديد من المجموعات التي حافظت على لغاتها وتقاليدها.