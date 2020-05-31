عندما يتعلق الأمر بالتباعد الاجتماعي.. "برجر كنج" يُمتع زبائنه في تطبيقه

فتحت العديد من المطاعم حول العالم أبوابها ببطء مرة أخرى أمام زبائنها، ولكن لا يزال يتعين عليها التأكد من بقاء العملاء على مسافة آمنة للوقاية من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وستشهد الفترة المقبلة تغيرات ملحوظة بالطريقة التي نتناول فيها الطعام والمكان الذي نأكل فيه وماذا نأكل في الوقت الذي لا يزال العالم يتعافى من فيروس "كورونا" وتبعاته.

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وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض البلدان رفع قيود الإغلاق العام، بدأت المطاعم بابتكار طرق جديدة لفرض التباعد الاجتماعي، سواء كان ذلك يتطلب فحصًا لدرجة الحرارة أو إضافة عوازل زجاجية، فقد أصبحت المطاعم في جميع أنحاء العالم مبدعة عندما يتعلق الأمر بالامتثال لإجراءات التباعد الاجتماعي.

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ومن هذه المطاعم، فرضت أفرع سلسلة "برجر كنج" للوجبات السريعة في ألمانيا "تيجان المسافات الاجتماعية" العملاقة والتي تجبر العملاء على الوقوف على مسافة 6 أقدام.

ويحصل كل عميل من عملاء "برجر كنج" على نسخة مطوية ومسطحة من القبعة يتعين عليهم بعدها تشكيلها بأنفسهم وذلك لفرض التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

ويقول ممثل سلسلة "برجر كنينع" في ألمانيا: "أردنا تعزيز قواعد معايير السلامة والنظافة العالية التي تتبعها مطاعم BK، فجاءت فكرة التاج، فهي طريقة ممتعة ومرحة لتذكير ضيوفنا بممارسة التباعد الاجتماعي أثناء الاستمتاع بالطعام في المطاعم."

وهذه ليست الفكرة الوحيدة التي يحاول "برغر كينغ" اتباعها لفرض التباعد الاجتماعي، ففي إيطاليا مثلًا اتبعت آلية "الهرب بعيدًا الاجتماعي" من خلال "برغر" يحتوي على ثلاثة أضعاف كمية البصل النيء، بحيث يعطي الناس نفسًا سيئًا وبالتالي يبعدون الآخرين، فهي طريقة "مُنفرة" ولكنها أيضًا عبقرية!