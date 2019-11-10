غضب مغربي بعد تقبيل سيدة يد ابنة ترامب.. وهجوم شديد على رد فعل "إيفانكا"

يبدو أن "إثارة الجدل" صفة ليست "مُرتبطة" بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فقط، بل تمتد لأفراد عائلته التي تصر على إثارة الجدل بشكل مستمر، إما من خلال تعليقاتهم أو من خلال الأخطاء الغريبة التي يرتكبوها في خطاباتهم أو تغريداتهم.

هذه المرة جاء دور ابنته "إيفانكا" التي وصلت الى المغرب لتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا باعتبارها تعمل مستشارة في البيت الأبيض.

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فقد أثار تقبيل سيدة مغربية في منطقة ريفية بضواحي مدينة سيدي قاسم، يد "إيفانكا" انتقادات في مواقع التواصل، وفيما عبّر البعض عن استيائه من تصرف السيدة المغربية، صب آخرون جام غضبهم على "إيفانكا".

وبحسب الفيديو المُتداول، فقد كانت السيدة المغربية وأخريات استقبلن مستشارة "ترامب" وابنته بحفاوة ومودة أصيلتين باعتبارها ضيفة قدمت لزيارتهم ومساعدتهم.

أما الاستقبال والترحيب بتقبيل الأيدي، فهو تقليد متأصل في العديد من المناطق العربية وخاصة الريفية بين النساء والرجال على حد سواء.

إلا أن "الأصول" تقتضي أن يسارع الضيف إلى سحب يده تواضعًا وتعففًا، ومثل هذا الأمر بالطبع تجهله ابنة الرئيس الأمريكي، ويبدو أن مرافقيها لم يلفتوا نظرها إليه.

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