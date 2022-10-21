غوغل يثير غضب شيعة العراق بالإساءة لمقام علي بن أبي طالب

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملة لإجبار محرك البحث الشهير غوغل على تغيير وصف "مسيء" لمقام الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه، في مدينة النجف العراقية على تطبيق الخرائط التابع للشركة.

وبدأت الحملة حين لاحظ مستخدمو تطبيق "الخرائط – Google Maps” وجود عبارة "معبد الكفر والضلال عباد القبور الروافض لعنهم الله" عند البحث على مكان المقام في المدينة العراقية وهو ما أثار غضبهم واستيائهم باعتبار المكان من أهن الأماكن المقدسة عند المسلمين الشيعة.

وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر العبارة المسيئة لمقام الصحابي الجليل كنتيجة للبحث عن موقعه في المدينة العراقية عبر تطبيق "خرائط غوغل"، مطالبين الجهات الرسمية في العراق التدخل من أجل حل هذه المسألة.

كما دعا آخرون إلى استخدام أداة "التعديل" الموجودة على تطبيق "خرائط غوغل" من أجل كتابة الوصف الذي يليق بمقام الصحابي الجليل، وذلك وفقًا لخبراء تقنيين الذين أكدوا أن هذا الخيار متاح للجميع خاصة إذا كان (التعديل) بشكلٍ جماعي.

وذكر عدد من المغردين على موقع التدوين "تويتر" أن الوصف المسيء موجود على محرك البحث "غوغل" بالإضافة إلى "تطبيق الخرائط" التابع له.

غوغل تستجب

ذكر عدد من المغردين أن محرك البحث الشهير استجاب للتعديلات التي كتبها النشطاء في خانة "التعديل" في حين أعلنت مؤسسات عراقية نيّتها مقاضاة الشركة العالمية بسبب هذه الإساءة وإن تم التراجع عنها.

كما تناقل رواد موقع التدوين "تويتر" صورة تُظهر قيام مواطن عراقي برفع دعوى قضائية ضد شركة "غوغل" لدى محكمة تحقيق النجف بسبب هذه الإساءة.

مقام الإمام علي ؟

يُطلق على المكان الذي تم تشييده على قبر الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع في مدينة النجف العراقية، ويُطلق عليه عدة أسماء، وهي: