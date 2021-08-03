فأر جائع يجرّ وجبة "بيغ ماك" في طريق مزدحم.. و3 مليون مشاهدة على "تيك توك"

تعرف الفئران بأنها من القوارض التي تيأس بسرعة عندما يتعلق الأمر بتأمين الغذاء، فإذا شعرت بأن هناك صعوبة في الحصول على الطعام فإنها لا تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك.

لكن أحد القوارض أخذ احتياجاته إلى أبعد من ذلك وحاول نقل علبة وجبات سريعة عبر طريق مزدحم.

وتم التقاط صورة للفأر وهو يسحب صندوق وجبة الـ"برغر" من سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الثقيل فوق شارع في تانكرسلي، جنوب يوركشاير.

ويبلغ حجم كرتون وجبة الـ"برغر" نفس حجم الفأر تقريبًا، لكنه لا يزال قادرًا على تفادي حركة المرور القادمة والضغط بين السيارات والشاحنات بحثًا عن الطعام بالداخل.

وجذب مقطع الفيديو 3 مليون من المشاهدات على تطبيق "تيك توك – TikTok" بعد أيام من نشره.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد حاول الجرذ جر صندوق الـ"برغر" بين أسنانه وبعدها انطلق بسرعة عبر الطريق المزدحم، وبعدها واجه رصيفًا مرتفعًا لكنه استطاع أن يتغلب عليه وسحب ما تبقى من الوجبات السريعة إلى حافة عشبية على جانب الطريق.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن سائق شاحنة يدعى كريس هو من صوّر الفيديو ونشره على تطبيق "تيك توك".

وقال السائق إن غرابًا قد شوهد بالفعل يلتهم البطاطس المقلية المتبقية من حاوية ماكدونالدز قبل وصول القوارض لالتقاط غنائم ما تبقى.

قال أحد المعلقين مازحًا: "ألا يعرف توصيل ماكدونالدز".

وبعد نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استدعاء خبراء مكافحة الآفات على الفور للتأكد من عدم وجود قوارض أخرى في المطعم.