فاجعة الرياض.. كلاب تنهش جسد طفلة حتى فارقت الحياة على مرأى والدتها

قصة مؤلمة ومبكية تُضاف لعشرات القصص التي تحصل في السعودية نتيجة مهاجمة الكلاب الضالة للمواطنين كان آخر ضحاياها طفلة لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات.

وكشفت وسائل إعلام محلية في السعودية بأن والدة الطفلة شهد فقدتها لدقائق معدودة قبل أن تتوجه الى مدخل منزلهم الواقع بضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض لتجد مجموعة من الكلاب تنهش جسد طفلتها لتصرخ طلبًا للمساعدة.

وبعدها سارع والد الطفلة لحملها عندها هربت الكلاب وتركت الطفلة ملطخة بالدماء متوجهًا بها الى المستشفى حيث كانت لا تزال على قيد الحياة.

وعند تمام الساعة الخامسة والنصف تقريبًا، وصلت الطفلة الى المستشفى، حيث تم ادخلها وهي تتنفس وأعضاؤها الحيوية تعمل وحالتها مستقرة حيث أكد الطاقم الطبي سلامة الشرايين والأوردة وأن حالتها مستقرة.

وفي حدود الساعة 7:51 مساء تم إخبار عائلة الطفلة بأن شهد فارقت الحياة، فخيم الحزن على كل من تواجد في المستشفى من عائلتها إذ كان خبر وفاتها صدمة للجميع.

وطالبت عائلة الطفلة من الجهات المختصة بالقضاء على الكلاب الضالة في المنطقة حماية لأطفالنا ودفعًا لخطرها، لا سيما أن المنطقة تشهد حضورًا مكثفًا للعوائل وأطفالهم في الإجازات الأسبوعية.

من جهتها قالت أمانة الرياض في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له طفلة جنوب غرب العاصمة والتي افترستها كلاب ضالة بعد خروجها من إستراحة أهلها".

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