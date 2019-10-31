فارس العصور الوسطى يصدم المسافرين في المطار.. كيف اجتاز البوابات بالدرع والخوذة

فوجئ المسافرون في مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" بولاية "جورجيا" الأمريكية برجل غريب الأطوار، يرتدي زي فرسان العصور الوسطى.

وأظهرت الصورة التي تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي رجلًا يبدو من ملامحه أنه ستيني جالسًا في القاعة المخصصة لانتظار المغادرين بالمطار، وهو يرتدي زي فرسان العصور الوسطى بكامل مكوناته، بما في ذلك غطاء الرأس، كما كان ممسكًا بدرع حديدية في يده.

​

وقال "ويل أوكونور"، الذي تصادف وجوده في المطار أثناء جلوس الستيني مرتدياً زي الفرسان: "كيف استطاع هذا الرجل اجتياز بوابة التفتيش بتلك الخوذة وتلك الدرع؟".

فيما قال متحدث باسم المطار بأن أن الرجل كان قد حزم درعه وخوذته داخل حقيبته داخل حقيبة، ثم ارتداها داخل إحدى دورات المياه، بعد أن اجتاز بوابات التفتيش الأمني في المطار.

لمزيد من اختيار المحرر:

تزوجا في المطار الذي شهد حبهما منذ 12 عامًا... شاهد حفل الزفاف