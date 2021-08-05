فازت في سباق أولمبياد طوكيو.. وإنستغرام يكافئها بـ"الحظر"!

فوجئت العداءة الجامايكية "إيلين طومسون-هيرا" بقرار إدارة تطبيق "إنستغرام" بحظر حسابها بشكلٍ مؤقت بعد فوزها في سباقي 100 و200 متر ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

ولجأت الجامايكية "إيلين طومسون-هيرا" إلى منصة "تويتر" للتعبير عن استيائها من قرار "إنستغرام" بحظر حسابها بشكل مؤقت بعدما نشرت مقاطع فيديو لانتصاراها في المسابقة العالمية.

وكتبت "إيلين طومسون-هيرا" على "تويتر": "تم حظري على إنستغرام لنشر السباقات الأولمبية لأنني لا أملك الحقوق للقيام بذلك. لذا أراكم جميعًا بعد يومين".

وأثارت تغريدة "إيلين طومسون-هيرا" احتجاجًا عامًا على المنصة، وامتلأت رسائل الدعم لها، بمن فيهم المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية "أنيتا بيكر" التي كتبت: "للرياضيين والفنانين والمبدعين حقوق في صورهم".

Athletes, Artists, Creatives, have rights to their own image & likeness — Anita Baker (@IAMANITABAKER) August 3, 2021

وبعد يومين نشرت العداءة العالمية عبر حسابها على "إنستغرام" لاحقًا، مؤكدة أن الحظر قد زال عنها.

وتمكنت "إيلين طومسون-هيرا" من الحفاظ على ألقابها الأولمبية التي حصدتها في أولمبياد ريو دي جانيرو، عام 2016، حيث تغلبت على منافسيها في ذات السباقين في طوكيو.

ومن المرتقب أن تخوض تومسون سباق التتابع 4x100 متر سيدات، في وقت لاحق اليوم الخميس، ما قد يؤهلها للنهائي المرتقب الجمعة.

اللجنة الأولمبية الدولية تعلق على الحظر

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن حذف المحتوى غير المصرح به عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم بشكل أوتوماتيكي.

وأوضحت اللجنة وجود قيود مرتبطة بحقوق الطبع والنشر للمحتوى الذي يتم نشره عن الألعاب.

وأكدت اللجنة أن شركة "آر إتش بي" تتمتع بحقوق بث البطولة، بما يشمل توزيع المواد المرتبطة به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الشركة تدعو الرياضيين لمشاركة المحتوى الذي تقوم بنشره بخصوص منافساتهم.

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