فاطمة المؤمن محمولة على الأكتاف في مدل بيست وتثير استياء السعوديين

أثارت الفاشنيستا الكويتية الشهيرة فاطمة المؤمن جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها محمولة على الأكتاف في حفل مدل بيست المُقام في العاصمة السعودية الرياض على مدار 4 أيام.

وبدأ الجدل حين نشرت فاطمة صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" خلال تواجدها في الحفل وظهرت وهي على أكتاف أحدهم لتعبر عن مدى سعادتها لتواجدها في هذا الحدث العالمي.

وأرفقت فاطمة الصورة بتعليق: "ياااااي الرياض.. كيف حالك؟"، لتتلقى وابلًا من التعلقات المستاءة من تصرفها رغم أنها ذكرت في الصورة بأن الشاب الذي يحملها على أكتافه هو شقيقها علي المؤمن.

وكعادتهم، انقسمت أراء المعلقين حول تصرف الفاشنيستا الكويتية بين من اعتبره مقبولًا ويتناسب مع الحدث العالمي وأن هذه المشاهد باتت عادية لدى المجتمع السعودي خاصة مع استقبال ملايين السياح من أنحاء العالم لحضور الفعاليات الترفيهية التي تقام هناك على مدار أشهر.

في حين تلقت فاطمة انتقادات لظهورها بهذا المشهد الذي اعتبروه لا يليق بالسعودية ولا بضيوفها، وبأن صلة قرابتها بالشاب (شقيقها) لا يبرر لها أن تظهر بهذا المشهد.

فاطمة المؤمن

يذكر أن فاطمة عصام حمد المؤمن، الشهيرة باسم فاطمة المؤمن، هي مهندسة معمارية، خبيرة تجميل، مدونة موضة وأزياء، وفاشنيستا كويتية، تُعدّ من بين أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة، منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

ولدت فاطمة المؤمن في دولة الكويت، بعد إنهاءها مرحلة الثانوية، ابتُعِثت إلى خارج الكويت لدراسة الهندسة المعمارية، وقد تخرّجت من جامعة ميامي في فلوريدا، وبعد مدّة من تخرّجها، التحقت بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، برنامج الهندسة للعمل في شيكاغو، ثم عادت إلى الاستقرار في الكويت، وعملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين.

خلال ذلك، بدأت تنشط بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة، الذي سرعان ما اشتهرت فيه.

حظي مهرجان مدل بيست، بإقبال كبير من محبي الموسيقى الإلكنترونية في يومه الأول، وبحسب الأرقام الرسمية من المنظمين فقد تخطى عدد زوار المهرجان 180 ألف زائر في أول أيامه.

وانطلق مهرجان مدل بيست في العاصمة السعودية الرياض مساء الخميس، والذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستمر لمدة 4 أيام.

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