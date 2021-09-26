بدون كرش ولا يشخر.. فتاة أردنية تثير جدلًا بشروط غريبة للزواج (صورة)

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن ما قيل بأنه شروطًا غريبة وضعتها إحدى الفتيات للزواج حملت في طياتها تفاصيل "طريفة".

وبحسب النشطاء، فقد وضعت الفتاة في مقدمة القائمة شرطًا يقضي بأن يكون زوجها بدون كرش وأن يهتم بمظهره الخارجي.

ولم تكتفِ الفتاة بهذين الشرطين، حيث أكدت بأن الشخص الذي سيتقدم للزواج منها يجب أن يكون وضعه المادي جيدًا لحياة كريمة، إضافة إلى أن "لا يكون ابن الماما، وليس لديه شخصية مستقلة".

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث اشترطت الفتاة من زوجها المستقبلي بأن لا يكون يصدر صوت "شخير" أثناء النوم، وأن يكون صاحب خلق ودين، بالإضافة إلى أن لا يكون من مستخدمي الألفاظ البذيئة.

وقالت الفتاة، في قائمة شروطها، إنها لا تريده أن يتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا مع أخواته وخالاته وعماته.

كما اشترطت، أن لا يأكل المنسف باليد، وأن يكون "فاهمًا للإتيكيت".

وتريد الفتاة من المتقدم للزواج منها، أن لا يكون عصبيًا أو غبيًا أو قليل الاستيعاب، إضافة إلى أنها تريده على مستوى من الثقافة.

وتحولت الشروط التي وضعتها الفتاة إلى مادة للحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بين مؤيدٍ لها وساخر منها.

حيث أكد عدد من النشطاء بأن من حق الفتاة أن تضع الشروط التي ترغب فيها تمامًا كالمعايير التي يضعها الشاب حين يتوجه لخطبة أحدهن.

وفي المقابل، انتقد عدد من النشطاء قائمة الشروط واعتبروها "خيالية" فلا يوجد على الكرة الأرضية رجل يحمل هذه الصفات.