نسوية سعودية تتطاول على رسول الله بكلمات صادمة.. ومطالبات بمعاقبتها

لم تمضِ أيام على قضية مشهور سناب شات "فيلكس" والجدل الذي أحدثه في الشارع السعودي حين تطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة، فوجئنا اليوم بفتاة تسيء للرسول بكلمات صادمة.

ونشرت الفتاة، التي تطلق على نفسها اسم EM، منشور تسيء فيه لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكلمات يتعذر على موقع البوابة ذكرها مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين وسم للمطالبة بمحاسبتها.

وتضمن وسم #الا_رسول_الله_em مطالبات بالقبض على المدعوة EM وكشف هويتها وتنفيذ القصاص بها لتكون عبرة لمن تسول له نفسه التطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسم.

وشهد الوسم، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية خلال ساعات الصباح الأولى، هجومًا شرسًا على صاحبة حساب EM وفتح تحقيق في القضية حيث أشار عدد من المغردين إلى أنها تتواجد خارج السعودية.

وكتب أحد المعلقين: "معقولة لهنا وصلنا الدين خط أحمر الله يعافينا مما ابتلاهم وتجمع المسلمين جمعاً كريمًا. والله يهديك ويهدي الكل".

وكتب مغرد آخر: القصاص مطلب شعبي "#الا_رسول_الله_em"، فيما كتب أحدهم: "اسأل الله يجمد الدم في عروقك كي لا تتطاولي على خير من مشى على هذي الأرض".

فيما وصف أحد المغردين المدعوة EM وفيلكس بالشواذ، حيث غرد قائلًا: "اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلي آله لو تكون عقوبة الإساءة للرسول وآله ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي الإعدام والصلب ويعلقون شهر يرتدع اكبر واحد فيهم ما يفكر يعودها أكررها الإعدام أقل الحلول المقدمة للصفوة البشر إذا ما نفذت كل بنشوف هالأشكال الشاذة".

ونشرت مغردة أخرى: "لازم تتأدب ويقام عليها حد الردة لتطاولها على نبينا وحبيبنا رسول الله ويردع كل من تسول له نفسه بمثل هذا التلفظ البذء عذرا رسول الله”. وغرد آخر قائلًا: "نتمنى أن تتم محاسبتها فهي تتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بذيء".

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض قبل أيام على مشهور سناب شات يدعى "فيلكس" أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من خلال مقطع فيديو كان قد نشره.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى بث أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – والمساس بجانب المصطفى – صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.