إعلان قهوة يُكلّف منصور الرقيبة 200 ألف ريال سعودي.. هل تجده ضلل الجمهور؟

عاد اسم مشهور "سناب شات" السعودي منصور الرقيبة إلى الواجهة مجددًا بعد صدور قرار من وزارة التجارة القاضي بتغريمه بـ200 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة السعودية قبل أيام، فإن قرار تغريم منصور الرقيبة جاء بسبب إعلان القهوة الذي أثار الجدل العام الماضي.

كما شمل قرار وزارة التجارة معاقبة التاجر أحمد سليمان السيف بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى فرض غرامة على المعلن منصور الرقيبة وتوقيفه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

وجاء القرار الوزاري بحق الرقيبة والسيف لأنهم خالفوا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة وذلك تنفيذًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بعد رصد للإعلان المخالف والذي ظهر من خلاله التاجر (السيف) في مقابلة مع المعلن (منصور الرقيبة) بهدف التسويق لمنتج القهوة.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على:

ضرورة تصريح المعلن بتقديمه "مادة إعلانية" وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة.

عدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك.

يمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة (التاجر) حق استعمالها.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.

قصة إعلان القهوة

في شهر أكتوبر من العام الماضي، كان الرقيبة في تغطية على حسابه الشخصي "سناب تشات" مع أحمد السيف الذي بالقهوة وذكر أن جودة القهوة الموجودة بالسوق حاليًا لا تعتبر درجة أولى من ناحية الجودة.

من بعدها انتشرت وسوم عدة حول تصريحات الرقيبة والسيف على "تويتر" بين مؤيد ومعارض لما طرح في تلك التغطية.

وبعدها، أصدرت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء بيان رسمي لها، أنه تم رصد إعلان تجاري في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ورد فيه ادعاءات حول القهوة وجودتها.

ووضّحت الجهتين الرسمية أنه تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وسيتم التحقق من ما ورد فمن أوصاف ومعلومات وبناءً على النتائج سيتم اتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام التجارة الإلكترونية.