فتاة المقهى المكلومة تتصدر الترند السعودي .. ما هي قصتها؟

تفاعل رواد موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع قصة نشرها أحد الأشخاص بعد رؤيته لفتاة تبكي وحدها في المقهى قبل أيام وتحديدًا في يوم عيد الحب.

وذكر راوي القصة، وهو المحامي بكر الفلاح، في التغريدة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تفاصيل مشهد بكاء الفتاة والسبب الذي دفعه للتعبير عن رأيه بيوم عيد الحب.

وقال المحامي في تغريدته: "رأيت أمس فتاة في زاوية مقهى (راقي جدًا) تبكي مع حُرقة في قلبها واستمرت3 ساعات متواصلة حتى خرج كل من في المقهى بسبب بكائها.. سألت موظف الخدمة اسألها إذا تحتاج مساعدة مادية.. فذكر أنها هي صاحبة المقهى!! وغاب عنها حبيبها في هذا اليوم ولذلك تبكي!! غادرت وزادت نفسي قناعة بحرمة هذا اليوم".

وكعادتهم، أحدثت تغريدة المحامي انقسامًا ملحوظًا في آراء المغردين بين من تعاطف مع الفتاة وأطلقوا عليها لقب "الفتاة المكلومة" وأطلقوا وسمًا لها ليعبروا عن تضامنهم معها.

وفي المقابل أيد القسم الآخر من المعلقين موقف المحامي الرافض لعيد الحب والاحتفال به، مع نشر فتاوى دينية تحرم الاحتفال بهذا اليوم.

أما القسم الثالث من المعلقين فقد شكك في حقيقة القصة وبأنها من نسج خيال الراوي (المحامي)، إذ كتب أحدهم بأن من يريد البكاء يمكن أن يتوجه نحو غرفة مغلقة لتفريخ ما بداخله من حزن وليس البكاء بصوت مرتفع أمام العلن.

وبصرف النظر عن رأي المعلقين، إلا أن قصة الفتاة المكلومة تحولت إلى "ترند" في السعودية.