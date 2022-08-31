فتاة تتهم لاعب الزمالك بالتخلي عنها بعد حملها من زواج عرفي .. وهويته تثير ضجة

تصدر اسم لاعب نادي الزمالك إسلام جابر قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في مصر بعدما حررت فتاة محضرًا ضده تتهمه بسرقة ورقة زواج عرفي موثق بينهما، منذ قرابة 6 أشهر وحملها منه، وإنكار نسب طفله منها.

وبدأت الأضواء تتجه نحو إسلام جابر قبل أيام حين تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة تُدعى (أ. ح) في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه لاعب كرة قدم في نادي الزمالك بالزواج منها عرفيًا، وحملها منه، وتنصله من الاعتراف بالجنين.

ورغم عدم الكشف عن اسم اللاعب الشهير، إلا أن وسائل الإعلام المحلية في مصر ذكرت أن إسلام جابر هو المتهم الأول بهذا الشأن الذي سارع بدوره إلى إنكار التهمة ونفى علاقته بالفتاة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في مصر أن الأجهزة الأمنية بدأت تحرياتها لكشف ملابسات البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبينت الفتاة في بلاغها أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر، وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة، وعقب علم اللاعب بحملها منه مؤخرًا سرق ورقتي الزواج العرفي، وتنصل من الاعتراف بالجنين.

إسلام جابر

إسلام جابر يرد على أزمة زواجه العرفي

رد إسلام جابر على ادعاء الفتاة بزواجه عرفي منها، قبل سرقة عقد الزواج، وإنكار نسب جنين ببطنها.

وأكد خلال تصريحاته، أنه لا يعرف أي شيء عن هذه الواقعة، ولا أعرف السيدة التي ادعت زواجها مني عرفي، والأمور التي ادعتها.

ما علاقة لاعب الزمالك امام عاشور ؟

إمام عاشور

أقحمت وسائل إعلام محلية اسم لاعب نادي الزمالك إمام عاشور في القضية، وقالت بأنه هو الذي كان على علاقة بالفتاة وليس إسلام جابر الذي كان يلعب دور "الوسيط" فقط بينهما.

ودفعت الأنباء المتداولة بهذا الشأن، أعرب إمام عاشور، عن غضبه الشديد جراء هذه الأنباء، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "لا طاقة لي للكلام ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت لفعلت.. حسبي الله ونعم الوكيل".

كما دافع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن إمام عاشور، وأكد أن اللاعب مظلوم وأن ما يثار عنه مجرد شائعات للنيل من تركيزه بعد تتويج الزمالك بالدوري.